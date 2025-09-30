「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬！科技座艙大空間　2種動力可選

▲Mazda EZ-60大陸正式開賣！接下來還要進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

於今年初亮相的全新Mazda EZ-60休旅，更在5月公布繳出超過2萬張訂單的漂亮成績單，如今大陸已經迎來EZ-60休旅正式上市，具有增程、純電動2種動力，售價折合新台幣53萬起！

▲EZ-60未來將換上Mazda CX-6e命名進軍歐洲市場。

EZ-60休旅是由大陸長安馬自達Mazda主導開發，是繼EZ-6房車後，成為另外1款焦點的新能源休旅之作，未來EZ-60將以Mazda CX-6e命名進軍歐洲市場。新車增程版開價11.99萬人民幣起，折合新台幣53萬；純電動售價15.09萬人民幣起，折合新台幣67萬。

▲1.5升PHEV動力引擎作為發電使用，電動版續航力可達600公里。

新EZ-60共有1.5升PHEV增程版與電動車兩種選擇，其中PHEV版本具有218匹綜效馬力；而電動版則採單馬達前驅，具有215、255匹馬力，提供56.1kWh、68.8kWh兩種電池容量，最大續航力分別為480公里、600公里。

內裝科技更是品牌主打亮點，配置五花八門的電子配備，以AR-HUD抬頭顯示取代傳統儀錶，中間更有超大的26.45吋液晶螢幕，並號稱有5K清晰畫質，而由於車外並未配置傳統後視鏡，以電子數位化取代。空間表現也不差，基本具有350L行李廂容積，座椅傾倒後可達2,036L之譜。