馬自達「皮卡車BT-50」澳規入門款動力升級！2.2柴油馬力變大更省油

圖文／7Car 小七車觀點

Mazda 在澳洲市場為 BT-50導入全新的 2.2 升四缸渦輪柴油引擎，正式取代既有的 1.9 升柴油動力，帶來更高輸出、更佳燃油效率與更強的拖曳表現。這具引擎源自泰國市場，與 Isuzu D-Max 與 MU-X 共用技術平台，如今三款車型已同步進入澳洲販售。

▲Mazda 在澳洲市場為 BT-50導入全新的 2.2 升四缸渦輪柴油引擎，正式取代既有的 1.9 升柴油動力。

新動力提供 163 PS、400 Nm，相較於舊款 1.9 升引擎提升 13 PS 與 50 Nm，搭配全新的 8 速自排變速箱，依車型不同可選後驅或四驅設定。原廠表示，平均油耗最高可改善 0.7 L/100 km，二氧化碳排放則最多降低 17 g/km，不過在入門的 Single Cab Chassis XS 車型上，差距僅有 0.1 L/100 km 與 1 g/km。

除了新推出的 2.2 升柴油外，原本的 3.0 升柴油依舊提供 190 PS 與 450 Nm，並新增怠速熄火功能，根據車型可額外節省 0.2 至 0.9 L/100 km 油耗。無論哪種動力，BT-50 現在全車系均具備 3,500 公斤拖曳能力，符合中型皮卡市場的主流水準。

在澳洲，2.2 柴油專屬於 BT-50 入門 XS 等級，提供 Single Cab Chassis、Dual Cab Chassis 與 Dual Cab Pickup 三種車身形式。底盤車款使用 17 吋鋼圈，而雙廂皮卡則改為鋁圈。標準配備包括 LED 頭燈、8 吋多媒體系統（支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto）、倒車影像與全速域主動車距維持定速系統。雖然豪華度不及頂規 SP 車型，但對於工作取向買家已相當實用。

新款 BT-50 將於 10 月開始交車。價格方面，2.2 柴油車型較舊款 1.9 柴油貴 1,500 澳元（約新台幣 29 萬 6,000 元），但依然比 3.0 柴油版本便宜 2,500 澳元（約新台幣 49 萬 4,000 元）。至於兄弟品牌 Isuzu，也同步將這具 2.2 引擎導入 D-Max 與 MU-X 車系，在澳洲的售價比 3.0 柴油車型低約 2,000 澳元（約新台幣 39 萬 5,000 元），且 D-Max 提供更高等級的 X-Rider 車型選擇。

關鍵字：Mazda馬自達BT-50皮卡車貨車汽車新車

