ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷調整策略「延後電動車平台開發」！新凱燕先推燃油＆油電車

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche AG 近日宣布，將正式推動產品策略的最終調整，進一步回應當前汽車市場的變化與挑戰。執行董事會與監事會已決議，未來產品陣容將持續保留並強化燃油與插電式油電車款，同時延後部分純電平台的研發進程。此舉旨在確保公司於中長期維持穩健發展，並兼顧財務表現與消費者需求。

新 SUV 將以燃油與油電形式登場　Porsche 修訂未來產品規劃

根據規劃，全新定位於 Cayenne 之上的大型 SUV，原先設計為純電車款，如今將改以燃油與插電式油電形式率先推出，以符合市場現實。同時，Panamera 與 Cayenne 等現有車型的燃油與油電版本將持續銷售至 2030 年代，並已列入後續世代的開發週期。此外，雖然電動車新平台的推出時間將延後，但 Taycan、Macan 與未來 718 系列雙門跑車等純電車型仍會持續更新，維持多元選擇。

保時捷執行長 Oliver Blume 表示，這些決策是對市場變化與客戶需求的回應，並將使產品組合更為平衡。他強調，品牌將透過燃油、插電式油電及純電車的多元搭配，滿足不同層級的消費者需求。此舉有助於強化靈活性，並在當前不穩定的市場環境中提升競爭力。

不過，公司同時承認，外部挑戰對財務將帶來壓力，包括美國進口關稅、中國高端車市場需求下滑，以及全球電動化推進的放緩。新策略雖能部分抵銷影響，但 2025 年財務展望已下修：營收預估維持 370 億至 380 億歐元之間，但營業利益率將僅有 0 至 2% 的正向表現，遠低於先前 5% 至 7% 的預測。此外，全年與策略調整相關的額外支出預計高達 31 億歐元。

財務長 Dr. Jochen Breckner 指出，短期內公司將承受沉重費用，但這些投資對品牌長期韌性與產品吸引力至關重要。Porsche 預期中期營業利益率仍可達雙位數，約 15% 的水準。未來，相關委員會將決定 2025 年度股息政策，儘管配發比例將高於以往，但實際金額可能低於前一年。整體而言，Porsche 藉由策略重整，正為長期競爭力與品牌價值奠定基礎。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷電動車汽車新車Cayenne凱燕Panamera帕拉梅拉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

福特「新7人座休旅」大陸開賣2025-09-30

TOYOTA「全新油電Vios」訂單上看4千張2025-09-30

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬2025-09-30

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市2025-09-30

馬自達皮卡車BT-50入門動力升級2025-09-29

大陸新創車廠推全新旗艦電動休旅2025-09-29

保時捷調整策略延後電動車平台開發2025-09-29

YAMAHA MotoGP廠隊車手現身台北2025-09-29

豪華版Honda電動休旅車宣布停產2025-09-28

Lexus旗艦房車LS日規新年式亮相2025-09-28

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市2025-09-30

大陸新創車廠推全新旗艦電動休旅2025-09-29

馬自達皮卡車BT-50入門動力升級2025-09-29

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬2025-09-30

保時捷調整策略延後電動車平台開發2025-09-29

新一代 Honda Fit 外型讓車迷看呆了2025-09-26

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣2025-09-26

Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開2025-09-27

YAMAHA MotoGP廠隊車手現身台北2025-09-29

TOYOTA「全新油電Vios」訂單上看4千張2025-09-30

相關新聞

豪華版Honda「電動休旅車宣布停產」！新世代油電車來接棒

豪華版Honda「電動休旅車宣布停產」！新世代油電車來接棒

Lexus旗艦房車「LS日規新年式亮相」！配備升級細節再精進

Lexus旗艦房車「LS日規新年式亮相」！配備升級細節再精進

英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

英車廠捷豹路虎遭駭客攻擊「產線停擺至10月」！每天慘虧1000萬英鎊

獨／高雄旗山凌晨血案！父女倒臥偏僻空地車內　2人中刀1死1命危

獨／高雄旗山凌晨血案！父女倒臥偏僻空地車內　2人中刀1死1命危

Volvo「旗艦電動休旅車EX90」新年式來了！升級800V架構充電更快

Volvo「旗艦電動休旅車EX90」新年式來了！升級800V架構充電更快

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市！台灣等明年推2.0升動力享10萬補助

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市！台灣等明年推2.0升動力享10萬補助

大陸新創車廠推「全新旗艦電動休旅車」！同級最大馬力逼近700匹

大陸新創車廠推「全新旗艦電動休旅車」！同級最大馬力逼近700匹

馬自達「皮卡車BT-50」澳規入門款動力升級！2.2柴油馬力變大更省油

馬自達「皮卡車BT-50」澳規入門款動力升級！2.2柴油馬力變大更省油

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬！科技座艙大空間　2種動力可選

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬！科技座艙大空間　2種動力可選

保時捷調整策略「延後電動車平台開發」！新凱燕先推燃油＆油電車

保時捷調整策略「延後電動車平台開發」！新凱燕先推燃油＆油電車

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

「新一代 Honda Fit 」外型讓車迷看呆了！空間放大　有望搭全新油電

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

TOYOTA「新高級版RAV4、7人座MPV」大陸開賣！新台幣百萬有找能入手

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366