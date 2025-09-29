保時捷調整策略「延後電動車平台開發」！新凱燕先推燃油＆油電車

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche AG 近日宣布，將正式推動產品策略的最終調整，進一步回應當前汽車市場的變化與挑戰。執行董事會與監事會已決議，未來產品陣容將持續保留並強化燃油與插電式油電車款，同時延後部分純電平台的研發進程。此舉旨在確保公司於中長期維持穩健發展，並兼顧財務表現與消費者需求。

根據規劃，全新定位於 Cayenne 之上的大型 SUV，原先設計為純電車款，如今將改以燃油與插電式油電形式率先推出，以符合市場現實。同時，Panamera 與 Cayenne 等現有車型的燃油與油電版本將持續銷售至 2030 年代，並已列入後續世代的開發週期。此外，雖然電動車新平台的推出時間將延後，但 Taycan、Macan 與未來 718 系列雙門跑車等純電車型仍會持續更新，維持多元選擇。

保時捷執行長 Oliver Blume 表示，這些決策是對市場變化與客戶需求的回應，並將使產品組合更為平衡。他強調，品牌將透過燃油、插電式油電及純電車的多元搭配，滿足不同層級的消費者需求。此舉有助於強化靈活性，並在當前不穩定的市場環境中提升競爭力。

不過，公司同時承認，外部挑戰對財務將帶來壓力，包括美國進口關稅、中國高端車市場需求下滑，以及全球電動化推進的放緩。新策略雖能部分抵銷影響，但 2025 年財務展望已下修：營收預估維持 370 億至 380 億歐元之間，但營業利益率將僅有 0 至 2% 的正向表現，遠低於先前 5% 至 7% 的預測。此外，全年與策略調整相關的額外支出預計高達 31 億歐元。

財務長 Dr. Jochen Breckner 指出，短期內公司將承受沉重費用，但這些投資對品牌長期韌性與產品吸引力至關重要。Porsche 預期中期營業利益率仍可達雙位數，約 15% 的水準。未來，相關委員會將決定 2025 年度股息政策，儘管配發比例將高於以往，但實際金額可能低於前一年。整體而言，Porsche 藉由策略重整，正為長期競爭力與品牌價值奠定基礎。