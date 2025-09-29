ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
大陸新創車廠推「全新旗艦電動休旅車」！同級最大馬力逼近700匹

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸新創電動車品牌 Nio (蔚來汽車) 日前以「生長 Grow with the Light」為主題，選在杭州舉辦 2025 蔚來日 (Nio Day 2025)，宣布全新 ES8 正式在當地上市，同場也發表 ET9 地平線特別版，本次活動為該廠首度在秋季舉辦。

▲全新 ES8 為該廠的旗艦 SUV 產品，提供 6 人座與 7 人座選項，車系建議售價為 41.68~45.68 萬人民幣起 (約合新台幣 177.2~194.3 萬元起)。

全新 ES8 為該廠的旗艦 SUV 產品，提供 6 人座與 7 人座選項，車系建議售價為 41.68~45.68 萬人民幣起 (約合新台幣 177.2~194.3 萬元起)，其外觀以 "Design for Success" 第三代設計理念打造，車長達 5,280mm，軸距為 3,130mm，成為中國大陸市場最大的純電動 SUV，擁有 Double-Dash 雙層晶鑽日行燈、懸浮式車頂等特色，車內則採用環抱式座艙、Nappa 真皮座椅、流光氛圍燈等特色，車載系統 SkyOS 使用 Qualcomm Snapdragon 8295 中央運算平台，搭配自行研發的神璣 9031 智駕晶片構成結合車聯網、車載控制、輔助駕駛及智慧座艙等功能。

▲全新 ES8 外觀以 "Design for Success" 第三代設計理念打造，車長達 5,280mm，軸距為 3,130mm，成為中國大陸市場最大的純電動 SUV。

▲全新 ES8 的車載系統 SkyOS 使用 Qualcomm Snapdragon 8295 中央運算平台，搭配自行研發的神璣 9031 智駕晶片構成結合車聯網、車載控制、輔助駕駛及智慧座艙等功能。

▲全新 ES8 車內採用環抱式座艙、Nappa 真皮座椅、流光氛圍燈等特色。

動力配置部分，全新 ES8 採用 900V 高壓架構，搭載最大輸出達 520kW (約 697hp) 的前後雙電動馬達構成四輪驅動系統，原廠宣稱其 0-100km/h 加速需時 3.97 秒可完成，在 CLTC 測試標準下的續航里程為 635 公里。底盤與安全部分，全新 ES8 配備智慧型雙氣室氣壓懸吊系統與 EZT 智慧型迴轉系統，車內設有 11 具 SRS 輔助氣囊。

▲全新 ES8 採用 900V 高壓架構，搭載最大輸出達 520kW (約 697hp) 的前後雙電動馬達構成四輪驅動系統，原廠宣稱其 0-100km/h 加速需時 3.97 秒可完成，在 CLTC 測試標準下的續航里程為 635 公里。

同場發表的 ET9 地平線特別版為該廠旗艦房車的升級版本，建議售價為 81.8 萬人民幣起 (約合新台幣 347.9 萬元起)，與一般車型主要差異在於外觀採用靈感源於玻利維亞 Uyuni 天空之鏡的雙色塗裝，足踏 23 吋九孔攬月造型輪圈，車內採用前後座雙色搭配座椅，也在座艙中增加 HORIZON 字樣銠金屬徽飾，以及 HORIZON 字樣楓木飾板。

▲同場發表的 ET9 地平線特別版為該廠旗艦房車的升級版本，建議售價為 81.8 萬人民幣起 (約合新台幣 347.9 萬元起)。

▲ET9 地平線特別版外觀採用靈感源於玻利維亞 Uyuni 天空之鏡的雙色塗裝。

▲ET9 地平線特別版足踏 23 吋九孔攬月造型輪圈。

▲ET9 地平線特別版擁有 HORIZON 字樣楓木飾板。

▲ET9 地平線特別版在座艙中增加 HORIZON 字樣銠金屬徽飾。

蔚來汽車創始人、董事長暨執行長李斌表示，第三次登上 NIO Day 舞台的 ET9，以地平線特別版生動詮釋了蔚來的品牌理念。而全新 ES8 作為技術創新的結晶，將與樂道 Onvo L90 一同引領大三排 SUV 進入純電時代。2025 年是用戶體驗的拐點，高端新能源市場正在加速轉向純電。蔚來將持續以十餘年累積的技術，提供高品質產品與服務，滿足用戶需求。目前蔚來汽車已在中國大陸建設 8,173 座充換電站，其中換電站達 3,458 座，形成日趨完整的生態系。

7car 小七車觀點

7car 小七車觀點授權報導

關鍵字：Nio蔚來電動車汽車新車新創ES8ET9

