【周焦點】國產、進口7/8人座MPV上市　TOYOTA暴力鴨自排開賣

▲一周焦點▲本周MPV市場好熱鬧，韓系雙品牌都推出新作；TOYOTA GR Yaris推出全新自排；Audi電動跑旅登場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

這周鋒頭都被MPV市場搶走，Hyunida推出國產2.0升新動力Custin，而Kia則有Carnival攻佔8人座MPV市場；不會開手排沒關係，TOYOTA GR Yaris終於在台灣推出全新的8速自排！

▲一周焦點

▲Hyundai Custin 2.0升渦輪開賣，後座還能選配雙螢幕。

MG G50 Plus才剛上市不久，Hyundai也不甘示弱推出2.0升渦輪動力的Custin（連結），共有2款車型，售價155.9萬起，相較原本入門的1.5升渦輪，原廠還表示，有6成的訂單都轉往新2.0升渦輪，可見台灣消費者對動力還是相當重視。

▲一周焦點

▲相較7人座僅需加價4萬就能選擇8人座版本，讓消費者有更多選擇。

小改款Kia Carnival重新攻佔8人座MPV市場，新車共有Apex與Signature兩個車型，售價分別為191.9萬元與212.9萬元（連結），與7人座版本相比，僅需加價約4萬元即可升級為8人座配置，讓消費者選擇更自由。

▲一周焦點

▲自排暴力鴨讓不會開手排性能迷，也能享有熱血戰鬥感。

TOYOTA總代理和泰宣布，全新GR YARIS 自排版本正式開賣（連結），並為其開出199萬的建議售價，相較於手排版本，自排版除了換搭GAZOO Racing DAT 8速變速箱外，ACC主動定速也升級為全速域，在暴力熱血玩樂以外，日常走街代步的實用性也進一步提升。

▲一周焦點

▲Q6 Sportback e-tron售價276萬起，性能版SQ6也沒缺席。

Audi積極搶攻台灣電動車市場，繼Q6與即將上市的A6 e-tron後，本周搶先一步推出Q6 Sportback e-tron（連結），同樣採3款車型，入手價相比標款款Q6 e-tron，Q6 Sportback e-tron多了11萬來到276萬起！

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

