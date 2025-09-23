ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
199萬！TOYOTA「GR YARIS暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開

▲199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Yaris自排版台灣正式開賣，建議售價199萬。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（23）日宣布，全新GR YARIS 自排版本正式開賣，並為其開出199萬的建議售價，相較於手排版本，自排版除了換搭GAZOO Racing DAT 8速變速箱外，ACC主動定速也升級為全速域，在暴力熱血玩樂以外，日常走街代步的實用性也進一步提升。

▲199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開。（圖／翻攝自TOYOTA）

GR Yaris兩種版本的外型乍看之下相同，但在車尾部分的空力孔洞稍有差異，另自排版的底盤下護板面積加大，另外為了更好的油耗表現，配胎也從米其林Pilot Sport 4 S更換為e.Primacy，雖說抓地力表現也相應下降，不過追求極致操駕體驗的玩家可再自行更換。

▲199萬！TOYOTA「暴力鴨自排版」台灣開賣　還有全速域ACC更好開。（圖／翻攝自TOYOTA）

自排版的最大量點，莫過於全新DAT 8速手自排變速箱，透過高耐熱離合器片、緊密的齒比間距、高密度電磁閥與變速箱散熱片等，讓這句變速箱有更好的耐用度與效率，並同時提供專屬的彈射起步功能，6月時TG-RR車隊還使用自排版參加紐柏林24小時耐久賽，不僅順利完賽，還奪下組別冠軍，證明了這套系統的可靠度與性能表現。

除了上述差異外，GR Yaris自排版的油耗也精進至12.3km/L，另外TSS 3.0系統功能還更加完善，包括ACC升級至全速域、以及新增PKSB防碰撞輔助系統，進一步提升安全防護水準。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

【台灣人都憑感覺唸XD】外國人學台語「變調規則」超崩潰！

