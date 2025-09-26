ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

▲▼花蓮堰塞湖溢流，楊姓老婦獨自清理家園。（圖／記者陳煥丞攝）

▲樺加沙颱風重創東台灣，4大車廠推關懷專案減輕受災民眾負擔。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

樺加沙颱風對東台灣造成重創，不僅讓花蓮光復鄉親的家園受到嚴重破壞，也有許多人的愛車慘遭滅頂之災，為了讓受災民眾的生活能早日恢復正常，國內多家車廠都推出關懷專案，無論是受損的愛車需要拖救或維修，或是有換購新車的需求，都能有一定程度的優惠，減輕受災民眾負擔。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA、LEXUS與HINO均有提供維修零件與工資優惠，還有免費拖吊入廠。（圖／資料照）

TOYOTA、LEXUS與HINO總代理和泰日前宣布，凡因本次樺加沙颱風造成的天然災害使愛車受損者，維修零件與工資都將以8折計價，其中車輛引擎控制單元（俗稱電腦）更提供6折優惠；若有拖吊需求，可致電各品牌顧客服務中心，經由經銷商拖吊入廠維修，可免付拖吊費。

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

▲Nissan也有提供零件與工資優惠、拖吊進廠免費等，選購新車還有提供配件金。（圖／資料照）

Nissan與Infiniti總代理裕隆日產也宣布，災損車輛提供零件與工資8折優惠，透過0800服務專線，也將協助安排免費拖吊至最近的保養廠，Nissan車主使用Nissan悠遊聯名卡支付維修費，還可享不限金額3期0利率優惠；另外針對花東地區的Nissan與Infiniti受災車主，還提供回廠維修時的定保1,000元折扣優惠，設籍花東的車主新購或換購Nissan新車，不僅可適用當月購車優惠，還再提供優惠2萬元配件金。

▲KYMCO光陽小精靈Genie 115。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽推出購車補助專案，符合條件者在活動期間內購車領牌可獲5,000元購車補助金。（圖／資料照）

KYMCO光陽機車宣布，即日起啟動「花蓮光復鄉關懷重建購車補助專案」，針對光復鄉鄉民、以及在光復鄉工作之外地鄉民，提供加碼購車補助金，只要在10／31前購車並完成領牌，除原有促銷專案之外，光陽再加碼購車補助金每台5,000元，每人限補助1台。

Vespa台灣總代理太古運通自即日起啟動災後車主協助專案，10／31全台Vespa授權經銷服務廠將為因本次風災受損之車輛，提供免費道路救援服務，車輛如有泡水、損壞或無法啟動等情況，可透過24小時專線0800-099-365申請支援，由專人安排拖吊，受災車輛進廠維修亦會提供優惠減免，以減輕車主負擔。

