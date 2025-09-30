不怕大陸低價車價格戰！TOYOTA「全新油電Vios」上市單月訂單快4千張

▲TOYOTA全新油電Vios上市就繳出好成績！泰國原廠公布最新訂單量。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

面對大陸新車低價攻勢，尤其比亞迪等更在泰國虎視眈眈，準備大展拳腳，不過泰國TOYOTA也不是吃素的，就算比亞迪透過Seal 5 DM-i油電房車侵占TOYOTA Vios地盤，泰國TOYOTA馬上用全新的油電Vios還以顏色！

▲比亞迪近日於泰國積極布局，讓不少傳統車廠面臨壓力。（圖／翻攝自比亞迪）

比亞迪以Seal 5 DM-i油電PHEV房車，用大空間、低價策略鎖定TOYOTA Vios、Honda City級距，比亞迪Seal 5 DM-i售價直接鎖在入門小車地盤，也就是說，在泰國等於花小車的錢，就能買到中型車的空間。

▲油電Vios不僅省油，還有帥氣的GR Sport運動款。

不過TOYOTA Vios也不是毫無防備，已經在8月底推出全新油電Vios迎戰，全新1.5升油電繳出驚人的29.4km/L平均油耗，更在9月底公布超過3,700張訂單，開價71.9萬泰銖起，折合新台幣68萬起。

油電Vios HEV這次搭載 與Yaris Cross相同的1.5公升油電混合動力系統，經過性能優化後，輸出約111匹馬力，搭配 e-CVT電子無段變速箱與鋰電池。Yaris Cross的油耗 26.3km/L，由於Vios車重更輕，油耗更出色達29.4km/L。