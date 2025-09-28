ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了

▲TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA會長豐田章男再度來台，於台中麗寶國際賽車場進行動態展演。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

繼今年3月現身GR Garage林口店開幕活動後，TOYOTA會長豐田章男又在今（28）日降臨麗寶賽車場，為TOYOTA GAZOO Racing Cup 2025統規賽最終回站台，TG-RR車隊的多位知名日籍車手也一同到場，上午豐田章男駕駛GR Yaris Rally2賽車，載著和泰集團董事長黃南光在眾多車迷面前熱血爆甩，將現場氣氛炒到最高點。

今日的Demo Run Show準時在11點30分展開，首先由TG-RR車手平川真子駕駛改裝後的GR86，載著和泰集團副董事長暨總經理蘇純興出場，平川真子展現出巾幗不讓鬚眉的氣勢，行雲流水的甩尾演出讓車迷驚呼連連，蘇純興也表示原本覺得平川真子像自己的女兒，但大腳油門把他嚇了一大跳，頻頻稱讚其高超的駕駛技術。

▲TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了。（圖／記者張慶輝攝）

▲平川真子駕駛改裝後的GR86，載著和泰集團副董事長暨總經理蘇純興上場甩尾。

豐田章男緊接在平川真子之後，駕駛著嗆辣的GR Yaris Rally2賽車炸裂降臨，坐在副駕的則是和泰集團董事長黃南光，由於車輛馬力更大，加上四輪傳動與賽用懸吊，甩尾動作顯得更有氣勢，豐田章男也以精湛的操控緊貼護欄，讓周遭的車迷「胎屑吃到飽」，高齡77歲的黃南光更在下車之後說「這次我第一次坐賽車，大概也會是最後一次」，對豐田章男的身手驚嘆不已。

▲TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了。（圖／記者張慶輝攝）

▲豐田章男駕駛GR Yaris Rally2賽車，載著和泰集團董事長黃南光炸裂登場。

除了上午精彩的甩尾秀外，在下午3點30分還會有Bonus Race，將由TG-RR車手大嶋和也與松井孝允駕駛Corolla Cup統規賽車，與台灣積分前6名的車手在賽道上一決高下，而豐田章男之子豐田大輔也將會駕駛紐柏林24小時耐久賽實戰車、TG-RR#109 GR Yaris DAT領跑暖胎圈，車迷可以透過線上直播收看，或是親臨麗寶賽車場感受現場的熱血氛圍。

▲TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了。（圖／記者張慶輝攝）

▲下午3點30分TG-RR日籍車手將與台灣統規賽積分前6名的車手同場競技，車迷可透過線上直播觀看。

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTA豐田章男台灣GRGarage賽車暴力鴨CorollaCup統規賽麗寶

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝

