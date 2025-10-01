最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

▲台灣本田Honda 10月優惠有新招！4款黑化特仕車開賣不加價。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田Honda於官網釋出最新10月促銷，旗下全車系從Fit、HR-V、CR-V到進口的Civic喜美都推出超帥、超殺的黑翼特仕車，尤其多數車型都能享有最新的10萬舊換新補助，最親民的小車代表Fit售價62.9萬起！

▲Fit享有10萬舊換新，最低62.9萬能入手。

黑翼特仕車Black Wing Editoin讓全車系換上一身勁裝，官方表示最高優惠達18萬，還享有0利率與5年延長保固。在Fit小車上，提供汽油、油電e:HEV車型，Fit享有最新10萬優惠補助，僅62.9萬就能入手國產小車。

▲今年才剛上市的改款新HR-V，也有黑化套件加持。

今年才剛上市的HR-V也跟上這股熱潮，同樣有黑化套件加持，並吃到10萬舊換新補助，不論汽油、e:HEV油電都讓HR-V展現更強的殺氣，HR-V售價69.9萬起跳。

▲CR-V相較Fit、HR-V無法享有最大優惠的10萬舊換新補助。

相較Fit、HR-V，學長CR-V可惜無法吃到最高額度的10萬減免，不過黑化的CR-V仍是相當值得一看，同樣具有黑化特徵，3款車型94.9、104.9、114.9萬，也是享有最帥氣的黑化套件不加價。

▲進口喜美採2.0升油電，黑化加持，又帥又省油。

進口車也不惶多讓，相較其他3款國產車，進口車Civic也提供黑化套件，並享有10萬舊換新補助，售價117.9萬起。