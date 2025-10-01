ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

▲歐洲公布小改款Corolla Cross售價車型，而台灣10月7日也有新車要上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲公布小改款Corolla Cross售價車型，而台灣10月7日也有新車要上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲TOYOTA日前發表的小改款新Corolla Cross休旅，已經率先公布車型與售價，除了標準款外，還另有帥氣運動化的GR Sport版，巧合的是，台灣市場也預計10月7日要推出新Corolla Cross GR Sport，歐規的造型可作為台灣版本參考依據。

▲歐洲公布小改款Corolla Cross售價車型，而台灣10月7日也有新車要上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規都採用2.0升油電，並具有前驅、四驅配置。

歐洲TOYOTA Corolla Cross與台灣動力不同，都是採用2.0升自然進氣，搭配第5代THS油電技術，依照輸出調校不同，分為Hybrid 140、Hybrid 200兩種規格，前者繳出140匹馬力、前驅配置，後者來到197匹馬力，可搭配GR Sport外觀與四驅。

Hybrid 140開價40,637歐元起，折合新台幣約140萬，Hybrid 200為41,637歐元，折合新台幣143萬，若是Hybrid 200搭配GR Sport售價44,637歐元，折合新台幣153萬。

▲歐洲公布小改款Corolla Cross售價車型，而台灣10月7日也有新車要上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲公布小改款Corolla Cross售價車型，而台灣10月7日也有新車要上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Sport車內同樣擁有運動化特徵。

外觀大致區分為Style、GR Sport款，Style標配 18 吋鋁圈、LED 頭燈、10.5 吋中控螢幕（支援 Apple CarPlay / Android Auto）、電動尾門、雙區恆溫空調，還有完整的TSS主動安全系統。

GR Sport升級到 19 吋鋁圈、專屬運動化外觀套件、GR Sport 專屬座椅、方向盤、內裝氛圍燈，還有全景天窗等豪華配備。外觀更帥，定位也更年輕化。

