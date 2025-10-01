台灣TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出！1.8升油電GR Sport回歸

▲經銷端搶先流出改款Corolla Cross、新Altis資訊。（歐日規示意圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

預計10月7日台灣上市的新TOYOTA Corolla Cross休旅、Altis房車，經銷端已悄悄曝光重點資訊，台灣將針對Corolla Cross推出小改款GR Sport，而Altis則藉由新年式，重新推出1.8升油電的GR Sport。

▲台灣並未導入歐日規造型的Corolla Cross GR Sport，而是獨自開發。（歐日規示意圖／翻攝自TOYOTA）

首先在小改款Corolla Cross GR Sport，台灣則走自己的路線、獨自操刀開發，並未導入歐日規的造型，台灣版本針對水箱護罩進行修改，讓Corolla Cross GR Sport在外型上終於有些變化，動力則預計維持1.8升汽油、1.8升油電。

▲新年式Altis重點放在1.8升油電重新推出GR Sport，並未升級電子手剎車。

期待Altis補上電子手剎車的車迷要失望了！新年式Altis外型、配備並無太大變化，主要是針對過去取消的油電GR Sport重新回歸推出，日前TOYOTA Altis GR Sport取消1.8升汽油、1.8升油電，後續改由2.0升自然進氣單一動力，如今Altis GR Sport又多了新的選擇，1.8升油電回歸，外型帥氣、也要更省油！