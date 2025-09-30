ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光

▲MG HS（圖／記者徐煜展攝）

▲交通部今日公布2025年第3季TNCAP台灣新車安全評等報告。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

交通部今（30）日公布2025年第3季TNCAP台灣新車安全評等報告，此季受測車輛共有MG暢銷休旅HS、TOYOTA廂型車Town Ace、Lexus豪華休旅RX等，其中Town Ace是首款受測的輕型商用車，更是此計畫首度出現0顆星的車款！

▲台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光。（圖／翻攝自TNCAP）

▲MG HS順利拿下5顆星評價，惟測試結果僅適用於1.5T旗艦版車型。（圖／翻攝自TNCAP）

作為曾在市場上相當暢銷的國產休旅，MG HS在此次測試中，成人保護獲得90%、兒童保護89%、行人保護74%與安全輔助71%，最終順利拿下5顆星，受驗車型為1.5T旗艦款，結果不適用於其他車型，包括1.5T MAX版。2.0T MAX版、PHEV車型等。

▲台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光。（圖／翻攝TNCAP）

▲TOYOTA Town Ace由於成人保護僅有15%，所以獲得0顆星評價。（圖／翻攝自TNCAP）

同樣是輕型商用車級距中的暢銷車款，TOYOTA Town Ace在此次測試中，前座分別有安全帶張力過大、A柱變形、車室變形等現象，所以成人保護僅有15%，其他項目分別為兒童保護61%、行人保護50%與安全輔助25%、以最低分項目計算，最終Town Ace拿下0星評價。受測車款為Van廂車5人座手排款，結果可適用於5人座自排款、5人座自排TSS款。

▲台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光。（圖／翻攝自TNCAP）

▲Lexus RX順利獲得5顆星評價，測試結果僅適用於RX 350豪華版與頂級版（圖／翻攝自TNCAP）

最後則是進口豪華休旅Lexus RX，在各項目分別獲得成人保護94%、兒童保護89%、行人保護84%與安全輔助72%，順利拿下5星評價。受測車款為RX 350豪華版，測試結果僅適用於該車型與RX 350頂級版。

▲TOYOTA「Town Ace麵包神車」開始預購　賺錢休閒都好用。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Town Ace是TNCAP計畫首款受測的輕型商用車，也是首次拿到0顆星評價的車款。（圖／資料照）

在公布了上述車款的測試成績後，交通部也預告將在今年第4季公布Hyundai Custin與Tucson L的檢測結果，另外TOYOTA Yaris Cross、Luxgen納智捷n7也將自費送測，屆時也會一同公布。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲Luxgen納智捷n7將在今年第4季自費送測，同時在TNCAP第2版上路後，也將再次於明年第4季自費送測。（圖／資料照）

交通部也同場公布了TNCAP第2版、以及2026年受測車款清單，分別有第1季的Tesla特斯拉Model Y與CMC中華Zinger，第2季的Mercedes-Benz賓士GLC與KIA Sportage，第3季的Volvo XC40與MG ZS，第4季的LEXUS UX與Volkswagen福斯Golf，另外Luxgen納智捷n7與Mazda馬自達CX-5將自費送驗，結果預計將於第4季發布；另外還新增2個海外指定檢測機構，分別是西班牙的IDIADA、以及美國的Calspan，將國內檢測技術與國際接軌。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

MGHSTOYOTATownAceTownAceLexusRX撞擊測試台灣TNCAP安全性汽車新車評等貨車廂型車

