台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光

記者張慶輝／台北報導

交通部今（30）日公布2025年第3季TNCAP台灣新車安全評等報告，此季受測車輛共有MG暢銷休旅HS、TOYOTA廂型車Town Ace、Lexus豪華休旅RX等，其中Town Ace是首款受測的輕型商用車，更是此計畫首度出現0顆星的車款！

作為曾在市場上相當暢銷的國產休旅，MG HS在此次測試中，成人保護獲得90%、兒童保護89%、行人保護74%與安全輔助71%，最終順利拿下5顆星，受驗車型為1.5T旗艦款，結果不適用於其他車型，包括1.5T MAX版。2.0T MAX版、PHEV車型等。

同樣是輕型商用車級距中的暢銷車款，TOYOTA Town Ace在此次測試中，前座分別有安全帶張力過大、A柱變形、車室變形等現象，所以成人保護僅有15%，其他項目分別為兒童保護61%、行人保護50%與安全輔助25%、以最低分項目計算，最終Town Ace拿下0星評價。受測車款為Van廂車5人座手排款，結果可適用於5人座自排款、5人座自排TSS款。

最後則是進口豪華休旅Lexus RX，在各項目分別獲得成人保護94%、兒童保護89%、行人保護84%與安全輔助72%，順利拿下5星評價。受測車款為RX 350豪華版，測試結果僅適用於該車型與RX 350頂級版。

在公布了上述車款的測試成績後，交通部也預告將在今年第4季公布Hyundai Custin與Tucson L的檢測結果，另外TOYOTA Yaris Cross、Luxgen納智捷n7也將自費送測，屆時也會一同公布。

交通部也同場公布了TNCAP第2版、以及2026年受測車款清單，分別有第1季的Tesla特斯拉Model Y與CMC中華Zinger，第2季的Mercedes-Benz賓士GLC與KIA Sportage，第3季的Volvo XC40與MG ZS，第4季的LEXUS UX與Volkswagen福斯Golf，另外Luxgen納智捷n7與Mazda馬自達CX-5將自費送驗，結果預計將於第4季發布；另外還新增2個海外指定檢測機構，分別是西班牙的IDIADA、以及美國的Calspan，將國內檢測技術與國際接軌。