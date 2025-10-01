1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

▲台灣賓士新任總裁暨執行長Mark Raine賴恩凱，與全新Mercedes-Maybach邁巴赫SL 680 Monogram敞篷跑車一同首度登台亮相。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（1）日發表全新車款，Mercedes-Maybach邁巴赫SL 680 Monogram敞篷跑車（下稱SL 680），並為其開出1,196萬起的建議售價，這也是賓士奢華子品牌邁巴赫在台販售的第4款車型，同時甫抵台的台灣賓士新任總裁暨執行長Mark Raine賴恩凱也首度公開亮相，在與新車合照的環節時不斷變換Pose，氣勢完全不輸專業模特。

▲SL 680是邁巴赫在台第4款產品，也是品牌首次推出「無後座」的車型。

SL 680號稱擁有「史上最多Maybach圖騰」，在引擎蓋與軟頂敞篷上、還有車頭進氣壩都能看到，其中引擎蓋上的圖案是採用數位光學技術噴塗，再搭配手工打磨清漆使其呈現立體感，整體外觀大量採用鍍鉻元素，並在頭燈內使用玫瑰金點綴，為其烘托出一絲高雅氣質，車色方面提供超過50種特殊漆選項，還有2款高訂專屬雙色配色，分別為石榴紅與消光瓷釉白。

▲在SL 680的身上處處都能看到Maybach經典圖騰，品牌甚至以「史上最多」來形容。

在車內格局方面，SL 680從原先SL車系的2+2座配置，改為更具跑格的雙座設定，後方則改為具空力效果的雙駝峰造型，同時黑色真皮上一樣印有Maybach圖騰；具備極高靜音效果的頂篷，採用僅44公斤的輕量化Z字摺疊機構，開闔僅需15秒，可在時速60km/h內操作，關篷時後行李廂容積為240公升，開篷時則是213公升，行李廂隔板會在關篷時自動升起。

▲就連軟頂敞篷外與後方雙駝峰都能看到Maybach圖騰，其中雙駝峰具備空力效果。

整體座艙採雙色設定，腰線之上以黑色皮革包覆，之下則採水晶白的頂級Nappa真皮，製造出強烈對比，座椅採花卉圖騰車縫線，椅背還以鍍鉻材質搭配Maybach圖騰點綴，細節滿滿；數位體驗方面，SL 680一樣搭載12.3吋數位儀表與可調角度的11.9吋中控螢幕，兩者均換上Maybach專屬主題風格。

▲車內以黑白營造強烈對比，大量採用頂級Nappa真皮，質感細膩出眾。

SL 680搭載Mercedes-AMG開發的4.0升V8雙渦輪引擎，可輸出585匹馬力與81.6公斤米扭力，與其搭配的是SPEEDSHIFT MCT多片式離合器9速變速箱，再加上4MATIC+主動四驅、鎖定率更高的後軸電子限滑差速器，使其0-100km/h加速僅需4.1秒，結合專屬Maybach駕駛模式、最大2.5度的後軸轉向、主動車身穩定系統懸吊等，讓SL 680擁有允文允武的不凡身手。

▲動力採4.0升V8雙渦輪引擎，可輸出585匹馬力與81.6公斤米扭力，0-100km/h加速僅需4.1秒。