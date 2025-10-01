TOYOTA「改款電動休旅bZ4X」歐洲上架！電池續航升級　台灣預售開跑

▲歐規公布改款新bZ4X售價，台灣已展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前TOYOTA一口氣公布3款電動休旅作品，其中1款就是台灣有販售的bZ4X，已經陸續於國外上架最新小改款。歐規提供2款車型，最大續航力569公里，售價折合新台幣約140萬。台灣於10月1日開放新bZ4X預售，售價136萬。

▲北美已換上bZ新命名，歐規則繼續延續bZ4X名稱。

歐洲bZ4X繼續沿用舊款命名，並未像北美改成bZ新名字，兩者其實在造型上大同小異，歐規提供單馬達前驅Advance、雙馬達四驅Spirit等版本，前者售價39,500歐元，折合新台幣140萬，後者來到47,000歐元，折合新台幣165萬。

兩款車型都採用73度電池，Advance擁有224匹馬力，WLTP續航力達569公里，後者為343匹馬力，續航力繳出468公里。

▲車內換上新的數位儀錶，搭配14吋多媒體螢幕。

新bZ4X與C-HR+電動車都採用最新的電池預熱功能，讓電池充電前能達到最好的工作溫度，進而減少充電時間能達到30分鐘，AC充電功率提升至22kW，DC則來到150kW。

台灣市場上，10月1日正式啟動新bZ4X預售，而速霸陸Subaru已經表態今年將爭取bZ4X雙生車改款新Solterra來台，2個品牌雙生電動車也即將在今年過招，值得期待。