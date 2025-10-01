102.9萬起！「台灣納智捷n7」推升級特仕車　指定車型最高優惠超過20萬

▲納智捷n7推出全新Aero特仕車，外觀更帥、更跑格！（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷n7於10月優惠有新招，針對熱銷的n7推出全新Aero 電掣特仕版，以原先99.9萬5人座車型延伸，賦予多樣、跑格的空力套件，以及內裝升級充電地圖等，售價102.9萬起全新上市！

▲電掣特仕版針對標準款5人、LR大電池版車型升級。

全新特仕車款n7 Aero電掣特仕版，分為標準款102.9萬，以及LR大電池版127.9萬，為滿足市場對純電進化的期待，電掣特仕版應運而生，透過升級專屬LuxAero電掣套組(前/後擾流)，並搭配人氣配件 LuxAero導流尾翼、懸浮式輪圈蓋、車載充電地圖等，入主再享4年最高20%充電點數回饋。

此外，10月響應政府新政策，特別推出新購補助獨家加碼！品牌全車系適用「頭款5萬元」輕鬆入主專案 ，包含純電休旅n7全車系(Aero 電掣特仕版除外)、結合SUV、MPV以及福祉功能獨特定位的URX NEO、國民跑旅U6 NEO，加上各項當月限定優惠、好禮，指定車型最高優惠超過20萬！

▲NEDC續航力最高達711公里。

純電休旅n7搭載最高711公里續航，是國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型SUV，擁有2,920mm 軸距與5+2靈活座艙配置、最大1,667公升後廂容量，從通勤、接送、週末露營到長途車宿，全方位滿足各種生活情境。