Honda全新車預告10月底發表！2款新CR-V同步亮相日本車展

▲10月底日本東京移動車展開始暖身！Honda釋出新車陣容。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

今年10月底又將迎來一年一度的日本東京移動車展年度盛事，Honda已經釋出多款神秘新車預告，多達9款以上新車，其中包含2款尚未問世的全新車款！

▲Honda兩款新車預計都是電動車作品，且0 Series新成員演繹未來品牌走向。

這次Honda官方預告圖中一口氣排了9台車，有些是大家熟悉的現行車款，但裡頭也藏著兩個未公開的神秘新成員。Honda 透露，這兩款都是純電家族的重要作品。

從日前Honda官方策略來看，其中1款新車會是電動車作品的0 Series 新成員，Honda預計會在車展進一步展現 0 Series 的價值，很可能是SUV休旅或跨界房車定位。

另外1款推測是原型概念車小型電動車，事實上，日前已經在日本、英國和亞洲進行道路測試，主打實用性與駕駛樂趣，用來鎖定青睞小車市場的日本消費者。

▲CR-V將有油電與氫燃料電池e:FCEV現身車展。

除了兩款新面孔，現場還會有不少大家期待已久的重點車型：N-One e: 可愛的 kei car 電動版，可望還會有Mugen運動化加持。

另還有CR-V e:HEV與e:FCEV，油電跟氫燃料電池版本同場登場，展現 Honda多元電氣化策略。而日前剛上市的Prelude雙門跑車也不缺席，這款重磅回歸的雙門跑車，終於要以量產姿態現身。不排除有特仕版驚喜。