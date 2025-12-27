雷諾概念車「刷新電動車效率新紀錄」！時速破百能跑超過1000公里

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 宣布其電動概念車 Filante Record 2025 成功完成一項效率紀錄挑戰。該車在摩洛哥 UTAC 測試賽道上，以平均時速 102 公里行駛 1,008 公里，全程未充電，耗電量僅 7.8 kWh/100 km。車輛搭載與量產車 Scenic E-Tech electric 相同的 87 kWh 電池，完成挑戰後剩餘電量 11%，預估仍可行駛約 120 公里。

為達成目標，研發團隊特別針對空氣動力學進行大幅優化，透過風洞測試將風阻係數從 0.40 降至 0.30，包括重新設計前後輪罩、縮小進氣口等。外觀採用紫外光藍塗裝，向 1925 年創下紀錄的 Renault 40 CV 及 1956 年 Étoile Filante 致敬，駕駛艙設計更融入戰鬥機與 F1 賽車元素。車身大量使用碳纖維、鋁合金及 3D 打印組件，整車重量僅1,000公斤。

此概念車配備多項前瞻技術，包括線控轉向（steer-by-wire）與線控制動（brake-by-wire）系統，不僅減輕重量，也提升結構設計彈性。輪胎則由米其林專門開發，兼具低滾動阻力與空氣動力學效益。動力系統與底盤由合作夥伴Ligier協助開發，展現雷諾與供應鏈間的緊密協作。

紀錄嘗試原定 2025 年 10 月進行，因天氣不佳延期。直至 12 月 18 日，由三名 Renault 車手輪流駕駛，在低溫且無風的條件下，歷時 9 小時 52 分鐘完成挑戰。車手均表示需保持高度專注，尤其線控轉向系統操作細膩，長時間駕駛對體力與意志力皆為考驗，最終成功達成目標。

Renault 強調，此計畫不僅是工程驗證，更將為未來電動車開發提供關鍵數據，助其提升高速續航表現與整體能效。團隊亦將推出三部曲短片，記錄從概念發想到突破紀錄的完整過程，呈現背後的技術挑戰與團隊合作精神。