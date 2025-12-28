比亞迪來勢洶洶「傳Honda規劃電動版K-Car」！級距冠軍迎大轉型

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

隨著 BYD 準備在日本市場推出旗下全新純電輕型車 Racco，日本當地 K-Car 市場已經開始出現明顯漣漪。根據日媒報導，Honda 已經著手規劃在 2027 年推出 N-Box 的純電版本，這也將是這款長年霸榜日本新車銷售冠軍的車型，首次以純電動力形式進入市場。

對日本消費者而言，N-Box 電動化的象徵意義不小。這款車過去 3 年連續拿下日本年度新車銷售冠軍，是名副其實的國民輕型車代表。目前市售版本僅提供 658 cc 直列 3 缸汽油引擎，自然進氣版本最大輸出 58 匹馬力，渦輪增壓版本則為 63 匹馬力，完全符合輕型車法規設定。Honda 在 2 年前才為 N-Box 進行世代大改款，第三代車型依舊維持高度競爭力，去年單一車系年銷量超過 206,000 輛，顯示其在日本市場的穩固地位。

雖然 N-Box 純電版本仍處於早期開發階段，相關細節尚未完全明朗，但若要正面迎戰 BYD Racco，在續航表現與售價策略上勢必得拿出具說服力的配置。以目前已知資訊來看，BYD Racco 將搭載 20 kWh 電池組，單次充電續航里程約 180 km，對於以市區通勤為主的輕型車使用情境而言，已具備一定吸引力。

Nikkei Asia 指出，Honda 目前仍在評估電動 N-Box 的續航目標與價格定位，且官方並未計畫讓純電版本取代現行汽油車，而是採取並行販售策略，讓消費者依照使用需求自行選擇。這樣的做法也反映出 Honda 對日本市場電動車接受度仍抱持審慎態度。

即便日本向來被視為科技大國，純電車在國內市場的普及速度卻相對緩慢，目前新車銷售中，電動車占比僅約 2%。在有限的電動車銷量結構中，小型電動車反而是主力，例如 Nissan Sakura 與 Mitsubishi eK X EV，兩款車合計約占日本電動車銷量的 40%，顯示輕型車級距仍是電動化最有機會率先突破的戰場。

除了 Honda 之外，BYD Racco 的到來也讓其他日本車廠開始重新盤點策略。Suzuki 也傳出正在開發自家的電動輕型車，不過目前尚未確認會採用全新平台，或是由既有車型延伸而來。可以確定的是，隨著中國大陸品牌正式進軍日本 K-Car 級距，原本相對封閉的輕型車市場，正逐步出現新的競爭變化。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaN-Box輕自動車K-CarBYD比亞迪電動車汽車新車

