台灣Volvo帥總裁「親揭未來新車計畫」！電＋油全陣容通通有

記者張慶輝／台北報導

在9月於XC90發表會首次公開亮相後，Volvo台灣總裁林裕凱今（23）日親自說明最新市場與產品策略，不僅揭露了未來1年的所有新車規劃，也首度回應了7月甫上任時引發的「旋風」，就連外界常私下討論Volvo與大陸吉利集團的關係，林裕凱也大方做出回應。

在新車計畫方面，相較於多數品牌「非油即電」的極端作法，林裕凱更重視能否提供最適合消費者的產品，所以Volvo台灣接下來會朝「油電各半」的方向努力；這也反映在接下來將要引進的車款上，包括旗艦7人座電動車EX90、旗艦電動房車ES90、跨界電動車EX30 Cross Country、搭載磷酸鐵鋰電池的EX30、甚至是目前還在開發階段的EX60，都是林裕凱會爭取導入台灣的車型，而XC40與XC60也都會持續更新。

在經銷據點與服務方面，經銷商凱銳即將於10月底於林口三井開設全新型態的體驗店，透過此據點進一步接觸到年輕消費族群，另外花蓮全功能展示中心也將於第4季末開幕，另外Volvo也將陸續導入美容、鍍膜、裝飾配件銷售等多角化經營服務模式，滿足車主各種面向的需求。

關於甫上任就引發旋風，林裕凱表示當下就與團隊決定先做出成績，再正式和大家見面，這樣外界自然會把目光從外表轉向能力；當被問及Volvo與大陸吉利集團的關係時，林裕凱直言「我知道遲早會被問到這1題」，他強調在許多公司「資方」不一定是「運營方」，事實上Volvo一直都保有高度自主性，無論在台灣或全球皆是，林裕凱更表示「我甚至沒有去過吉利」，針對消費者最在意的信息安全，林裕凱也透露資料中心是在韓國，並且是以歐盟法規的高要求謹慎處理，讓消費者能安心用車。