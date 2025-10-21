法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 於 2025 年 10 月 17 日正式揭幕全新 One-Off 車型《SC40》，這款專屬於單一客戶的獨特作品出自品牌 Special Projects 特別計畫，由 Ferrari 設計中心在設計總監 Flavio Manzoni 主導下完成。SC40 採用中置後驅架構，沿用 296 GTB 的底盤與動力系統，展現 Ferrari 最高層級的個人化定製精神，象徵品牌在設計與工藝之間追求極致獨特的創作理念。

SC40 的命名向 1987 年誕生的傳奇超跑 F40 致敬，其設計語彙融合銳利線條與柔順曲面，兼具現代感與辨識度。車身造型以工業設計為靈感，運用明確幾何比例與肌肉化方正體態，呈現長車頭、短車尾的經典比例，並在車尾配置固定式高翼。這具專屬「SC40 White」車色的尾翼自引擎蓋兩側延伸，透過黑色分割線強調尾部層次，搭配中央 3D 列印排氣系統與鈦合金、碳纖維尾飾管，營造出強烈機械感。從側面觀察，SC40 以重新詮釋的 NACA 進氣口作為視覺焦點，外框以三角形碳纖維飾板強調動感線條。車身多處垂直線條勾勒出翼子板、車門與引擎蓋的銳利邊界，形成立體結構般的節奏感。前方設計則以外擴頭燈與黑色燈框為主體，橫貫下氣壩的進氣口結合矩形煞車導風孔，使車頭視覺更具侵略性。

座艙內大量運用經重新開發的碳纖維－Kevlar 材質，呼應 F40 的經典精神。該材質分布於腳踏區、座椅背後與行李艙等處，甚至延伸至方向盤與中控台飾板。內裝採用深灰色 Alcantara 搭配紅色提花技術布料，並在頭枕上繡有躍馬徽與 SC40 字樣，營造出現代與傳統交融的氛圍。外觀專屬的 SC40 White 車色靈感亦來自 Kevlar 的色澤，搭配雙色鋁圈設計，突顯車身雕塑線條。

動力部分，Ferrari SC40 與 296 GTB 共用核心架構，搭載 2,992c.c. 120 度夾角 V6 渦輪增壓引擎，並結合插電式油電混合系統，整體綜效輸出可達 830 cv，最大扭力 740 Nm，峰值轉速達 8,500 rpm。其高壓電池容量為 7.45 kWh，能在不同駕駛模式下提供額外動力支援。傳動系統採用 8 速雙離合自手排變速箱，配備 eSSC 電子動態控制系統，整合 eTC、eDiff、FDE2.0 與高效能 ABS Evo 等模組，確保在極限操駕時維持穩定與精準。官方數據顯示，SC40 的極速超過 330 km/h，0–100 km/h 加速僅需 2.9 秒，0–200 km/h 亦僅 7.3 秒，展現 Ferrari 混合動力架構下仍保有的純正性能基因。

Ferrari 表示，SC40 的 1:1 外觀模型將自 10 月 18 日起於馬拉內羅 Ferrari 博物館展出。此車延續 Special Projects 計畫的宗旨，從客戶構想出發，歷時約兩年完成，過程中由 Ferrari 設計團隊與車主共同參與，最終打造出兼具專屬美學與品牌工程水準的獨一無二作品。