ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 於 2025 年 10 月 17 日正式揭幕全新 One-Off 車型《SC40》，這款專屬於單一客戶的獨特作品出自品牌 Special Projects 特別計畫，由 Ferrari 設計中心在設計總監 Flavio Manzoni 主導下完成。SC40 採用中置後驅架構，沿用 296 GTB 的底盤與動力系統，展現 Ferrari 最高層級的個人化定製精神，象徵品牌在設計與工藝之間追求極致獨特的創作理念。

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

SC40 的命名向 1987 年誕生的傳奇超跑 F40 致敬，其設計語彙融合銳利線條與柔順曲面，兼具現代感與辨識度。車身造型以工業設計為靈感，運用明確幾何比例與肌肉化方正體態，呈現長車頭、短車尾的經典比例，並在車尾配置固定式高翼。這具專屬「SC40 White」車色的尾翼自引擎蓋兩側延伸，透過黑色分割線強調尾部層次，搭配中央 3D 列印排氣系統與鈦合金、碳纖維尾飾管，營造出強烈機械感。從側面觀察，SC40 以重新詮釋的 NACA 進氣口作為視覺焦點，外框以三角形碳纖維飾板強調動感線條。車身多處垂直線條勾勒出翼子板、車門與引擎蓋的銳利邊界，形成立體結構般的節奏感。前方設計則以外擴頭燈與黑色燈框為主體，橫貫下氣壩的進氣口結合矩形煞車導風孔，使車頭視覺更具侵略性。

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

座艙內大量運用經重新開發的碳纖維－Kevlar 材質，呼應 F40 的經典精神。該材質分布於腳踏區、座椅背後與行李艙等處，甚至延伸至方向盤與中控台飾板。內裝採用深灰色 Alcantara 搭配紅色提花技術布料，並在頭枕上繡有躍馬徽與 SC40 字樣，營造出現代與傳統交融的氛圍。外觀專屬的 SC40 White 車色靈感亦來自 Kevlar 的色澤，搭配雙色鋁圈設計，突顯車身雕塑線條。

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

動力部分，Ferrari SC40 與 296 GTB 共用核心架構，搭載 2,992c.c. 120 度夾角 V6 渦輪增壓引擎，並結合插電式油電混合系統，整體綜效輸出可達 830 cv，最大扭力 740 Nm，峰值轉速達 8,500 rpm。其高壓電池容量為 7.45 kWh，能在不同駕駛模式下提供額外動力支援。傳動系統採用 8 速雙離合自手排變速箱，配備 eSSC 電子動態控制系統，整合 eTC、eDiff、FDE2.0 與高效能 ABS Evo 等模組，確保在極限操駕時維持穩定與精準。官方數據顯示，SC40 的極速超過 330 km/h，0–100 km/h 加速僅需 2.9 秒，0–200 km/h 亦僅 7.3 秒，展現 Ferrari 混合動力架構下仍保有的純正性能基因。

向經典 F40 致敬　Ferrari 推出全新 One-Off 車型 SC40

Ferrari 表示，SC40 的 1:1 外觀模型將自 10 月 18 日起於馬拉內羅 Ferrari 博物館展出。此車延續 Special Projects 計畫的宗旨，從客戶構想出發，歷時約兩年完成，過程中由 Ferrari 設計團隊與車主共同參與，最終打造出兼具專屬美學與品牌工程水準的獨一無二作品。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利SC40超跑跑車訂製個人汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

熱門文章

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

Nissan大空間露營車日本推小改款2025-10-20

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身2025-10-20

福斯最頂級休旅車燃油版明年停產2025-10-20

262萬BMW 3系列50周年版旅行車開賣2025-10-20

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

相關新聞

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

福特原廠推「野馬跑車RTR升級套件」！親民定位變身甩尾漂移車

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

讀者迴響

熱門文章

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

Nissan「大空間露營車」日本推小改款！車宿更好睡12月中開賣

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身！化身跨界跑旅、搭最新1.5升油電

新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身！化身跨界跑旅、搭最新1.5升油電

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

262萬！BMW「3系列50周年版」旅行車開賣　內外升級全台限量100輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366