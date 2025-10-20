福斯「品牌最頂級休旅車」燃油版明年停產！推最終紀念版致敬時代

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日正式宣佈，品牌旗艦 SUV 產品 Touareg 的燃油引擎版本將在 2026 年結束生產，因此推出了 Touareg Final Edition 來致敬燃油時代的終結，即日起至 2026 年 3 月底前在歐洲市場開放預訂，建議售價為 75,025 歐元起 (約合新台幣 268 萬元起)。

外觀方面，Touareg Final Edition 標準配備於後門窗框雷射雕刻的 FINAL EDITION 字樣，內裝則將 FINAL EDITION 字樣也壓印於排檔桿皮革上。自 Elegance 等級起更搭載多彩氛圍燈光系統，並在儀表台飾板與車門門檻處加入具發光效果的 FINAL EDITION 銘牌。

▲Touareg Final Edition 標準配備於後門窗框雷射雕刻的 FINAL EDITION 字樣。

▲儀表台飾板配置具發光效果的 FINAL EDITION 銘牌。

▲ FINAL EDITION 字樣壓印於排檔桿皮革上。

Touareg 車系是 Volkswagen 在 2002 年時與 Phaeton 車系一同嘗試挑戰豪華市場的產品，至今發展出 3 個世代，在全球 39 個國家共銷售超過 120 萬輛，向來都是 Volkswagen 展示新技術的平台，例如第一代 Touareg 搭載了電控防傾系統與六段氣壓懸吊，也推出過扭力達 750Nm 的 V10 TDI，第二代首度推出 Hybrid 車型，第三代採用的鋼鋁複合輕量化車體等。

在 Touareg 的歷史中，也有幾件值得回顧的片段，在 2005 年時該廠與研究機構合作的自駕原型車 Touareg Stanley 贏得美國 DARPA Grand Challenge，2006 年則以 V10 TDI 成功拖動重達 155 噸的波音 747 客機，2009~2011 年間藉由 Race Touareg 賽車奪下 3 次達卡拉力賽總冠軍，2011 年則由 Rainer Zietlow 駕著 Touareg V6 TDI 以 11 天 17 小時 22 分的成績，完成從阿根廷火地島橫跨 17 個國家到美國阿拉斯加共 22,750 公里的泛美公路挑戰。

▲2005 年時該廠與研究機構合作的自駕原型車 Touareg Stanley 贏得美國 DARPA Grand Challenge。

▲2006 年以 V10 TDI 成功拖動重達 155 噸的波音 747 客機。

▲2011 年由 Rainer Zietlow 駕著 Touareg V6 TDI 以 11 天 17 小時 22 分的成績，完成從阿根廷火地島橫跨 17 個國家到美國阿拉斯加共 22,750 公里的泛美公路挑戰。

現行 Touareg 車系最頂級的 Touareg R eHybrid 搭載插電式油電混合系統，可輸出 462ps 最大綜效馬力與 700Nm 峰值扭力，極速為 250 km/h，成為 Volkswagen 目前動力表現最強悍的量產車，也象徵該廠在電動化時代的里程碑，未來在燃油版 Touareg 停產後，預計會以純電動版本接替。