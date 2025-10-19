Suzuki「越野小車Jimny」日規推改良版！主動定速上身安全大升級

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 宣布將於11 月 4 日正式在日本推出 Jimny 與 Jimny Sierra 的部分改良版本，延續方正越野本格造型與輕型四驅車定位，同時強化主動安全與科技配備，讓此款經典越野小車在安全性與便利性上更符合現代需求。

此次更新重點在於導入「Dual Sensor Brake Support II」系統，這套雙感應器煞車輔助裝置可在偵測到碰撞風險時自動輔助制動，降低事故發生的可能性。原廠同時標配車道偏移抑制功能，並新增全速域自動跟車功能（Adaptive Cruise Control with full-speed range），在長途行駛或都會通勤時能自動調整車距與車速，提升駕駛輕鬆度。

此外，Suzuki Jimny 也有後方誤起步抑制功能，可在誤踩油門時抑制突然加速，搭配全新整合通訊系統「Suzuki Connect」，可透過手機應用程式進行遠端監控與車況查詢，進一步提升車主使用便利性與安全管理層級。這次改款後，Jimny 與 Jimny Sierra 均符合日本經濟產業省與國土交通省共同推動的「サポカー S ワイド（Support Car S Wide）」安全車認證，同時也通過「踏板誤操作急加速抑制裝置（PMPD）」認證，象徵原廠在主動安全技術上的進一步強化。

配備部分，原廠提供可選的「顯示音響套件」，內容包含 9 吋 HD 螢幕的 Display Audio 主機（支援 AM/FM 收音與智慧型手機連結、Bluetooth 功能）、倒車攝影鏡頭、USB 電源插槽、GPS 天線與免持通話麥克風，同時內建 Suzuki Connect 專用通信模組與 SOS 緊急呼叫按鍵。此套件為原廠選配，含稅價格將依車型等級不同略有差異。

Jimny 與 Jimny Sierra 向來以輕巧車身、堅固梯形車架與四輪驅動結構聞名，是日本市場代表性的輕型越野車。這次的改良雖非大幅更新，但透過導入新世代安全科技與聯網功能，讓車型在維持越野實力的同時，也更貼近日常駕駛需求。