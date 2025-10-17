ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

▲賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Mercedes-Benz賓士在上海時裝周發表全新概念跑車Vision Iconic。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz賓士於近期的 2026 春夏上海時裝周上發表全新概念跑車 Vision Iconic，以大型發光格柵和仿人腦 AI 運算技術，闡述品牌對未來豪華設計的願景，並且在各項先進科技與經典元素的碰撞下，連結了過去與未來的豪華精神。

▲賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Vision Iconic採用GT跑車常見的「長車頭短車尾」設定。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Vision Iconic 有著修長筆直的引擎蓋，搭配流暢下滑的車頂線條，車頭設計以方正厚重為基礎，搭配碩大的輪拱和立體肩線，水箱護罩靈感源自 W108、W111 與 600 Pullman 等經典車型，結合了寬幅鍍鉻外框、煙燻玻璃結構與環狀光帶，並加入可發光三星芒立標，頭燈設計纖細銳利，還結合先進照明科技，烤漆則導入賓士正在研發的 Solar Paint 太陽能塗層，這項薄膜式光伏技術能緊密貼合車身，轉換效率達 20% 且不含稀土與矽，在理想日照條件下，每年可產生約 12,000 公里行駛所需的能量。

▲賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲碩大的發光水箱護罩向多款經典賓士車致敬，上方的三芒星立標也一樣會發光。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Vision Iconic 也搭載賓士正在開發的仿人腦 AI 技術，透過類神經運算來提升車輛對環境的感知與動作預判，反應速度可提升 10 倍，能耗降低 90%，提升在低能見度下的識別效率；駕駛控制方面，採用線傳轉向控制系統，並結合後軸轉向系統，提升操控靈活性，還具備進化版 Level 2 城市駕駛輔助功能，未來也可望導入 Level 4 高度自動駕駛技術。

▲賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲內裝採Art Deco藝術風格，充滿了古典與科技的碰撞火花。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在車艙方面，Vision Iconic 以「移動休憩室」為概念，融合數位科技與經典的 Art Deco 藝術風格，中控台中央有懸浮玻璃結構，內部整合類比儀表與數位顯示，其中1枚三芒星造型時鐘是 AI 智能夥伴的數位界面；材質與工藝細節方面，採用珍珠母貝飾板與黃銅門把，以及星形圖樣勾勒的後座輪廓，前排為深藍絲絨包覆的一體式長椅，車室地板則是用上 17 世紀的稻桿鑲嵌工藝，並以扇形 Art Deco 圖樣呈現。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Mercedes-Benz賓士VisionIconic概念車跑車雙門汽車新車

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

