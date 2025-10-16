速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Subaru 在 10/15 宣布將以 "Driving the Subaru Difference" 為主題參加 10 月 29 日至 11 月 9 日間舉辦的 2025 日本移動展 (Japan Mobility Show 2025)，並預告展出車輛陣容。

▲Subaru 今日 (10/15) 宣布將以 "Driving the Subaru Difference" 為主題參加 10 月 29 日至 11 月 9 日間舉辦的 2025 日本移動展 (Japan Mobility Show 2025)，並預告將本次的展區規劃為主打駕馭樂趣的 "Performance Scene"，以及主打冒險激情的 "Adventure Scene" 共 2 大主題。

Subaru 將本次的展區規劃為主打駕馭樂趣的 "Performance Scene"，以及主打冒險激情的 "Adventure Scene" 共 2 大主題。其中在 Perforance Scene 展區將發表 2 款全球首度亮相的 STI 概念車，分別是 Performance-E STI Concept 及 Performance-B STI Concept，前者為純電動力，該廠預告將具有優異的空氣力學表現，以及駕駛導向座艙。Performance-B STI Concept 則是以內燃機引擎為基礎，將展現水平對臥引擎與對稱式全時四輪驅動系統 (Symmetrical AWD) 的新發展。

▲Performance-E STI Concept 為純電動力，該廠預告將具有優異的空氣力學表現，以及駕駛導向座艙。

▲Performance-B STI Concept 則是以內燃機引擎為基礎，將展現水平對臥引擎與對稱式全時四輪驅動系統 (Symmetrical AWD) 的新發展。

至於 "Adventure Scene" 展區則將展示 Wilderness 戶外風格車型，首先是初次在日本登場的 Trailseeker Prototype，為 Subaru 第二款全球化純電動車。第二輛是以第六代 Forester 為基礎打造的 Forester Wilderness Prototype，外觀配備專屬前後保險桿、加寬輪拱飾板與專屬 LED 霧燈，強化機能性。第三輛是基於第七代 Outback 打造的 Outback Wilderness Prototype，進一步提升越野能力與戶外機能。

▲Trailseeker Prototype 為 Subaru 第二款全球化電動車，將首次在日本登場。

▲基於第七代 Outback 打造的 Outback Wilderness Prototype，進一步提升越野能力與戶外機能。

除了展示新車外，Subaru 也透過美國分公司旗下的賽車部門以 1983 年 GL Wagon 為基礎，復刻過去的賽車，該廠表示融合了最新科技，在重現品牌經典基因的同時，賦予其現代性能，象徵 Subaru 將傳統與當代文化融合的創新精神，展現品牌永續的魅力與創造力。

