288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

▲TOYOTA霸王級越野休旅Land Cruiser實車抵台，100名中籤的幸運兒將在11月起陸續交車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

繼年初宣布導入、7月展開抽籤登錄後，TOYOTA總代理和泰今（16）日正式在台展出全新Land Cruiser，作為品牌最強悍的霸王級越野休旅，抽籤一經公布後，就吸引超過2,500人登錄，最終僅有100名幸運兒能以288萬入主，預計將在11月起陸續交車，至於後續還有沒有更多入主機會，和泰表示仍在積極與原廠爭取更多配額。

▲除了抽籤限量的100輛以外，和泰正在積極與原廠爭取更多配額。

1951年問世的Land Cruiser迄今已有超過70年歷史，此次最新世代將現代工藝與硬派風格融合，車頭車尾均以TOYOTA字標代替「牛頭標」，方正霸氣的線條貫穿全車，足踏20吋槍灰鋁圈更顯動感姿態，兩側的登車踏板與車頂架，都能帶給戶外活動玩家更輕鬆便利的用車體驗。

▲此世代的Land Cruiser以方正霸氣線條為基調，車頭車尾均以TOYOTA字標作呈現。

硬派風格不僅在車內體現，更多了幾分豪華氛圍感，除了有12.3吋數位儀表、中央觸控螢幕（支援無線智慧型手機連線）與抬頭顯示器等科技配備外，為了讓操作更加直覺就手，控台上保留了大量實體按鍵，同時也透過全景天窗、14支喇叭的JBL音響系統、前後座椅通風加熱、多變化的3排椅等，進一步提升舒適度與實用性。

▲車內控台大量保留實體按鍵，確保越野情境下能直覺操作所有功能。

Land Cruiser搭載2.8升柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統，可輸出204匹馬力與51公斤米扭力，搭配8速手自排變速箱、Full Time 4WD全時四驅、Torsen LSD中央限滑差速器附後差鎖定等；為了有更強悍的越野身手，此次還新增了電控防傾桿，除了公路上能確保行駛穩定，進入越野地形時也可一鍵解鎖，帶來多的懸吊行程，而智慧型越野地形系統，能讓駕駛輕鬆對應泥地、沙地、岩石、雪地等情境，最後輔以TOYOTA Safety Sense 3.0主動安全系統，提供完善的主動安全防護。

▲動力搭載2.8升柴油渦輪引擎搭配48V輕油電系統，更配備有電控防傾桿，進一步強化越野性能。