「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

▲TOYOTA即將推出入門的越野小休旅！（預想圖／翻攝自《response》）

記者徐煜展／綜合報導

傳言已久的TOYOTA入門休旅真的要來了？比台灣剛發表的Land Cruiser更入門、更便宜，外界目前暫命名為Land Cruiser FJ全新力作，日本消息透露將在10月21日進行全球首發！

▲Land Cruiser FJ進軍越野入門休旅市場，Suzuki Jimny可能就是直接對手。（圖／翻攝自TOYOTA）

關於Land Cruiser FJ日前已陸續曝光專利圖，且原廠早前的預告剪影也出現這款車存在，新車預計會在泰國生產、外銷全球市場，雖然沒在日本車展上登場，但傳言TOYOTA已經安排日本媒體搶先10月20日預覽，並準備在 10 月 21 日全球亮相。

▲原廠早已透露Land Cruiser FJ存在。

從目前流出的專利圖、原廠剪影圖來看，外行走的依舊是方正肌肉路線，前後輪拱線條超明顯、厚重 C 柱、尾門掛上月也備胎，加上黑色防刮飾板包覆車身，下半部整個超有野味。整體輪廓致敬當年的 FJ Cruiser。

車身長度大約 4,500mm，比Land Cruiser 小一號，接近Corolla Cross，擁有更親民的都市用車，底盤可能採用IMV-0 平台，同架構也將用在下一代 Hilux 與 Fortuner 上。

在動力方面，將提供 2.7 升自然進氣汽油引擎與2.8 升渦輪柴油引擎，柴油版本還有輕油電系統加持，變速箱則依版本不同搭載 6 速或 8 速自排，當然 4WD 四驅系統是標配。