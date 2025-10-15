ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

日本2大商用車巨頭「公布最新合作進度」！新公司2026年正式啟動

圖文／7Car 小七車觀點

Daimler Truck 與 Toyota Motor Corporation 宣布，旗下 Mitsubishi Fuso 與 Hino Motors 的整合計畫正式命名為「ARCHION Corporation」，預定於 2026 年 4 月 1 日正式開始營運。該公司已於 2025 年 6 月完成最終協議簽署，總部將設於日本東京品川區。名稱「ARCHION」源自「arches」與「eons」兩字結合，象徵企業之間的連結與持續創造未來移動價值的理念。

FUSO 與 Hino 整合進展公布，確定新公司名稱 ARCHION 將於 2026 年啟動

ARCHION 的成立宗旨為「Delivering the future of commercial mobility（實現商用移動的未來）」，結合 Daimler Truck、Toyota、Mitsubishi Fuso 與 Hino Motors 四方的技術與資源，致力於提供安全、可靠且具永續性的商用運輸解決方案。新公司將透過整合研發、生產、採購與物流等核心業務，提升營運效率與市場競爭力，同時持續保持 Fuso 與 Hino 品牌的獨立性與特色。

在產品與技術層面，ARCHION 將採行「整合平台策略（Integrated Platform Strategy）」，藉由協同開發重型、中型與輕型車輛底盤平台，以達成產品優化、成本效益提升與新車開發時程縮短。為進一步強化生產體系，雙方計畫於 2028 年底前將日本國內五座卡車製造據點整併為三座，分別為川崎、古河與新田工廠；其中 Hino Motors 的羽村工廠將移交予 Toyota，Mitsubishi Fuso 的中津工廠則整併至川崎廠，以提升生產效率與品質管理。

ARCHION 預計將整合後所產生的資源與成本效益，部分投入於 CASE（Connected、Autonomous、Shared、Electric）領域的技術發展。特別是在氫燃料電池技術方面，將結合 Toyota 與 Daimler Truck 的研發成果，打造世界級氫能動力系統；同時也將加速自動駕駛技術與車聯網應用的開發，提升車隊管理效率與用戶體驗。

ARCHION 的代表董事暨執行長（CEO）將由現任 Mitsubishi Fuso 總裁 Karl Deppen 擔任，財務長（CFO）由 Hetal Laligi 出任，技術長（CTO）則由現任 Hino Motors 社長 Satoshi Ogiso 兼任。公司目標在獲得主管機關批准後，將於 2026 年正式運作，並以東京證券交易所主要市場上市為長期規劃。Daimler Truck 與 Toyota 預計各持有 25% 股權。雙方強調，整合不僅是規模結合，更是為商用車產業創造永續發展與技術領先的新平台。

FUSO 與 Hino 整合進展公布，確定新公司名稱 ARCHION 將於 2026 年啟動

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HINO日野Fuso合作TOYOTADaimler戴姆勒卡車商用車貨車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【想躲太陽？】女騎士貪涼違停 下秒被公車慢慢「放倒」

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

日本2大商用車巨頭公布合作進度2025-10-15

美國通用汽車宣布停止開發氫氣車2025-10-15

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展2025-10-15

台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單2025-10-15

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」2025-10-15

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架2025-10-15

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

BMW雙門跑車M2推手排限量特別版2025-10-14

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

熱門文章

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單2025-10-13

Nissan休旅車高速公路可解放雙手2025-10-14

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找2025-10-14

台灣進口「Nissan油電Kicks」完售下架2025-10-15

「TOYOTA 7人座休旅」升級更帥氣2025-10-13

相關新聞

快訊／國1彰化段貨車翻覆！北上199K車流回堵2公里

快訊／國1彰化段貨車翻覆！北上199K車流回堵2公里

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

台灣「賓士全新轎跑電動車」接單！200萬有找跟特斯拉拚了

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

Nissan休旅車「高速公路可解放雙手」！美規Murano導入最新駕駛輔助

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366