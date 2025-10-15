日本2大商用車巨頭「公布最新合作進度」！新公司2026年正式啟動

圖文／7Car 小七車觀點

Daimler Truck 與 Toyota Motor Corporation 宣布，旗下 Mitsubishi Fuso 與 Hino Motors 的整合計畫正式命名為「ARCHION Corporation」，預定於 2026 年 4 月 1 日正式開始營運。該公司已於 2025 年 6 月完成最終協議簽署，總部將設於日本東京品川區。名稱「ARCHION」源自「arches」與「eons」兩字結合，象徵企業之間的連結與持續創造未來移動價值的理念。

ARCHION 的成立宗旨為「Delivering the future of commercial mobility（實現商用移動的未來）」，結合 Daimler Truck、Toyota、Mitsubishi Fuso 與 Hino Motors 四方的技術與資源，致力於提供安全、可靠且具永續性的商用運輸解決方案。新公司將透過整合研發、生產、採購與物流等核心業務，提升營運效率與市場競爭力，同時持續保持 Fuso 與 Hino 品牌的獨立性與特色。

在產品與技術層面，ARCHION 將採行「整合平台策略（Integrated Platform Strategy）」，藉由協同開發重型、中型與輕型車輛底盤平台，以達成產品優化、成本效益提升與新車開發時程縮短。為進一步強化生產體系，雙方計畫於 2028 年底前將日本國內五座卡車製造據點整併為三座，分別為川崎、古河與新田工廠；其中 Hino Motors 的羽村工廠將移交予 Toyota，Mitsubishi Fuso 的中津工廠則整併至川崎廠，以提升生產效率與品質管理。

ARCHION 預計將整合後所產生的資源與成本效益，部分投入於 CASE（Connected、Autonomous、Shared、Electric）領域的技術發展。特別是在氫燃料電池技術方面，將結合 Toyota 與 Daimler Truck 的研發成果，打造世界級氫能動力系統；同時也將加速自動駕駛技術與車聯網應用的開發，提升車隊管理效率與用戶體驗。

ARCHION 的代表董事暨執行長（CEO）將由現任 Mitsubishi Fuso 總裁 Karl Deppen 擔任，財務長（CFO）由 Hetal Laligi 出任，技術長（CTO）則由現任 Hino Motors 社長 Satoshi Ogiso 兼任。公司目標在獲得主管機關批准後，將於 2026 年正式運作，並以東京證券交易所主要市場上市為長期規劃。Daimler Truck 與 Toyota 預計各持有 25% 股權。雙方強調，整合不僅是規模結合，更是為商用車產業創造永續發展與技術領先的新平台。