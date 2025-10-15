TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

▲9月最新能源局油耗公布！揭露不少重點新車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣9月能源局能耗名單最新公布，揭露已經上市、尚未上市多款重點新車，在國產新車方面，有TOYOTA Altis油電、Hyundai Custin 2.0升渦輪，以及納智捷n5送測雙馬達性能版，進口車則有驚喜現身的福斯Polo GTI，有望再度回歸台灣市場，成為旗下最入門的性能鋼砲！

▲納智捷n5出現雙馬達性能版。

首先在國產車部分，重點當然是鴻華先進與裕隆送測的Foxtron Model B，也就是未來量產上市的納智捷n5，相比單馬達229匹馬力、516公里續航，新送測為雙馬達性能版，馬力來到400匹、續航466公里。

▲TOYOTA Altis GR Sport平均油耗23.5km/L，現代Custin 2.0升渦輪13.4～13.6km/L。

國產已經上市新車有TOYOTA油電Altis GR Sport，繳出23.5km/L出色平均油耗，另還有國產7人座MPV Hyundai Custin的2.0升渦輪新動力，平均油耗落在13.4～13.6km/L。

▲福斯Polo GTI送測油耗，有望重返台灣市場。

進口新車方面除了有Audi近期推出新車大軍外，福斯Polo GTI驚喜現身，有望重返台灣市場，搭載EA888的2.0升渦輪搭配7速DSG變速箱，擁有207匹馬力，平均油耗為15.8km/L。