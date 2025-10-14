ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

▲福斯商旅推出新年式Caddy Cargo！配備、安全升級。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅推出新年式Caddy Cargo！配備、安全升級。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅今10月14日正式發表全新年式 Caddy Cargo，延續德制工藝與優異空間機能，進一步升級數位化儀表板，搭載智慧駕駛輔助系統，大幅提升安全性與便利性，自排款售價89.8萬起！

▲福斯商旅推出新年式Caddy Cargo！配備、安全升級。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲動力搭載1.5升汽油渦輪，具備汽缸休止技術。

Caddy Cargo同樣以福斯集團新一代MQB轎車式平台為基礎打造，外觀完全承襲福斯商旅 Caddy 車系，時尚且高質感的外型，有別一般貨車的刻板印象，提供EPB 電子手煞車與Auto Hold 車輛靜止功能，配備H7光感應自動啟閉頭燈，提供短軸自排車型含側窗貨艙。

動力搭載1.5升直列式四汽缸TSI 渦輪增壓汽油引擎，擁有最大馬力116匹及22.4公斤米最大扭力，配備 ACT 主動汽缸休止管理系統，降低燃油消耗。

▲福斯商旅推出新年式Caddy Cargo！配備、安全升級。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲配備升級數位儀錶，安全標配智慧輔助系統。

全新年式內裝升級 Digital Cockpit全邏輯數位化儀表板、Composition 10吋觸控螢幕，輕鬆設定車內多項功能，新年式 Caddy Cargo 首次標配智慧駕駛輔助系統，搭載包含 Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能)與前方行人偵測系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)；此外亦搭載定速巡航系統及Speed Limiter限速輔助系統。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.BuzzCaddy Cargo

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

台灣TOYOTA神車休旅、Altis享有最新車載主機！車美仕推改款新系統

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

TOYOTA「全新轎跑休旅概念車」比RAV4更狂！大膽雙門設計讓車迷看呆

TOYOTA「全新轎跑休旅概念車」比RAV4更狂！大膽雙門設計讓車迷看呆

