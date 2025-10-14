台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找！安全配備再升級

▲福斯商旅推出新年式Caddy Cargo！配備、安全升級。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅今10月14日正式發表全新年式 Caddy Cargo，延續德制工藝與優異空間機能，進一步升級數位化儀表板，搭載智慧駕駛輔助系統，大幅提升安全性與便利性，自排款售價89.8萬起！

▲動力搭載1.5升汽油渦輪，具備汽缸休止技術。

Caddy Cargo同樣以福斯集團新一代MQB轎車式平台為基礎打造，外觀完全承襲福斯商旅 Caddy 車系，時尚且高質感的外型，有別一般貨車的刻板印象，提供EPB 電子手煞車與Auto Hold 車輛靜止功能，配備H7光感應自動啟閉頭燈，提供短軸自排車型含側窗貨艙。

動力搭載1.5升直列式四汽缸TSI 渦輪增壓汽油引擎，擁有最大馬力116匹及22.4公斤米最大扭力，配備 ACT 主動汽缸休止管理系統，降低燃油消耗。

▲配備升級數位儀錶，安全標配智慧輔助系統。

全新年式內裝升級 Digital Cockpit全邏輯數位化儀表板、Composition 10吋觸控螢幕，輕鬆設定車內多項功能，新年式 Caddy Cargo 首次標配智慧駕駛輔助系統，搭載包含 Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能)與前方行人偵測系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)；此外亦搭載定速巡航系統及Speed Limiter限速輔助系統。