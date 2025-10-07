ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有販售的福斯T-Roc小休旅，已經在今年9月慕尼黑車展迎來第2代大改款，被譽為小一號的Tiguan的T-Roc，如今歐洲已經公布車型與售價，即將正式開賣，而這款人氣小休旅，以時程來看，台灣約莫明年就能一睹新一代T-Roc登台。

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

▲歐洲首波提供1.5升渦輪搭配48V輕油電，未來還會有PHEV車型。

歐洲首波都僅提供1.5升渦輪搭配48V輕油電版本，搭配7速雙離合變速箱，擁有116、150匹馬力兩種輸出規格，未來還會新增四驅版、PHEV車型，而台灣市場未來應會以1.5升汽油渦輪為主。

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

▲外型、內裝都大幅進化。

歐洲開價34,015～43,821歐元起，折合新台幣121～156萬。新 T-Roc 在外觀上完全甩開「入門小休旅」的感覺，氣勢比上一代大了不少。車頭改用最新的家族語彙，搭載 IQ Light LED 矩陣式頭燈，看起來更有小一號Tiguan錯覺。

車內最吸睛的就是大螢幕，最高可達12.9 吋，操作介面也加入 AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagen

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

推薦閱讀

台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛沒對手

台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛沒對手

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

最新文章

台灣前3季新車銷量第1名比2＋3名還多2025-10-07

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起2025-10-07

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」2025-10-07

福斯「第2代小Tiguan休旅」台灣明年見2025-10-07

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華2025-10-07

特斯拉新車預告10月發表2025-10-07

保時捷電動跑車策略大轉彎2025-10-06

賓士7人座電動休旅EQB北美將停售2025-10-06

福特宣布開發全新中型電動皮卡2025-10-06

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

熱門文章

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」2025-10-07

特斯拉新車預告10月發表2025-10-07

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華2025-10-07

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

福斯「第2代小Tiguan休旅」台灣明年見2025-10-07

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

台灣前3季新車銷量第1名比2＋3名還多2025-10-07

相關新聞

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

賓士7人座電動休旅車「EQB北美即將停售」！接班人換新架構有感升級

賓士7人座電動休旅車「EQB北美即將停售」！接班人換新架構有感升級

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

讀者迴響

熱門文章

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」！最低150萬就能買熱門休旅

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

TOYOTA「新7人座MPV Innova」升級更豪華！2.0升油電省油油耗破20km/L

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366