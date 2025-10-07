福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有販售的福斯T-Roc小休旅，已經在今年9月慕尼黑車展迎來第2代大改款，被譽為小一號的Tiguan的T-Roc，如今歐洲已經公布車型與售價，即將正式開賣，而這款人氣小休旅，以時程來看，台灣約莫明年就能一睹新一代T-Roc登台。

▲歐洲首波提供1.5升渦輪搭配48V輕油電，未來還會有PHEV車型。

歐洲首波都僅提供1.5升渦輪搭配48V輕油電版本，搭配7速雙離合變速箱，擁有116、150匹馬力兩種輸出規格，未來還會新增四驅版、PHEV車型，而台灣市場未來應會以1.5升汽油渦輪為主。

▲外型、內裝都大幅進化。

歐洲開價34,015～43,821歐元起，折合新台幣121～156萬。新 T-Roc 在外觀上完全甩開「入門小休旅」的感覺，氣勢比上一代大了不少。車頭改用最新的家族語彙，搭載 IQ Light LED 矩陣式頭燈，看起來更有小一號Tiguan錯覺。

車內最吸睛的就是大螢幕，最高可達12.9 吋，操作介面也加入 AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。