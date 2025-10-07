ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
特斯拉新車預告10月發表！最便宜陽春Model Y即將上市　台灣導入機率高

▲海外捕獲到新Model Y實車，車頭造型與官方預告一致。（圖／翻攝自X社群）

▲特斯拉大動作釋出新車預告！從剪影來看應該就是最入門的Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉釋出新車預告，將在美國時間10月7日發表全新車款，從預告圖與近期引起討論的Model Y測試車比對來看，新車應就是外型、配備大幅簡化的陽春版Model Y，將帶來更划算的價格優勢！

▲海外捕獲到新Model Y實車，車頭造型與官方預告一致。（圖／翻攝自X社群）

▲新Model Y將作為最入門款選擇。

這款暫稱 Model Y Standard 的版本，走的是「能省則省」策略。最大變化是取消了全景玻璃車頂，同時拔掉後座娛樂螢幕等高階配備，鋁圈縮減為18 吋，頭尾燈也回歸傳統造型，少了貫穿式燈條。

▲海外捕獲到新Model Y實車，車頭造型與官方預告一致。（圖／翻攝自X社群）

▲海外捕獲到新Model Y實車，車頭造型與官方預告一致。（圖／翻攝自X社群）

事實上，從官方的車頭預告照來看，車頭明顯取消貫穿式燈條，加上海外已經陸續捕獲到陽春版Model Y實車，因此比對之後，官方預告的10月新車高機率就是陽春版Model Y。

全新入門陽春版Model Y海外預估售價39,990美金，折合新台幣約130萬，相較現行車款大約少了5,000美金，但犧牲的舒適與科技配備也相當明顯。市場分析認為，這款入門版主要鎖定預算有限、首次購買電動車的族群，不過對於追求完整配備的買家而言，吸引力可能有限。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

