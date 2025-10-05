雪鐵龍復古廂型車「變身潮流商用車」！波浪壓紋鋼板上身超吸睛

圖文／7Car 小七車觀點

曾在歐洲街頭留下濃厚記憶的 Citroën Type H 廂型車，如今正式迎來現代化復刻版本。由英國的 Citroën 2CV 專門改裝團隊 The 2CV Shop 與義大利公司 Caselani 攜手合作，將這款自 1947 年至 1981 年間生產的經典商用車，以現代 Citroën Relay 為基礎重新詮釋，並獲得原廠授權生產，讓這台「An Icon Reborn」再次出現在市場。

新世代 Type H 延續了經典車身的波浪狀壓紋鋼板設計，結合 Caselani 所提供的復古套件，使車身造型在保有辨識特色的同時，也融入現代安全與實用性。車型分為電動駕駛艙版、柴油版本以及封閉式廂型車等不同選項，起售價為英鎊 52,995 加上增值稅（約新台幣 213 萬元）起跳，柴油版本則從英鎊 41,995 起（約新台幣 169 萬元）。針對 2019 年後的 Relay 車主，也能選擇進行復古化改裝，套件費用從英鎊 24,595 起（約新台幣 99 萬元）。

在實用層面，Type H 提供最高 1,385 公斤的載重能力，車型配置最多達四種尺寸，貨艙容積可達 17 立方公尺。電動版本搭載 110 kWh 電池，依 WLTP 標準續航力可達 260 英里（約 418 公里），並支援最高 150 kW 的快速充電，對於長途行駛與商用需求都有相當吸引力。

內裝方面，新世代 Type H 雖保留外觀的懷舊氛圍，但駕駛艙則是完整現代化。標配 HD 觸控螢幕、藍牙連線、Apple CarPlay 與空調系統，另有定速巡航等配備，讓駕駛在高速公路長時間行駛時更加輕鬆。

作為 Citroën 經典符號之一，Type H 不僅是歐洲餐車與市集常見的身影，如今透過英義合作再次復活，不只是單純的懷舊復刻，而是融合現代技術與市場需求的商用車選擇。它同時提供柴油、純電與改裝多元方案，鎖定那些既追求獨特造型又希望兼顧實用性能的消費族群。隨著首批車輛交付在即，這款復古與現代兼具的廂型車，預期將再次在歐洲街頭成為矚目焦點。