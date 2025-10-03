特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

▲盛傳的特斯拉Model Y入門款，官網意外爆雷流出。（圖／翻攝自X社群@TeslaNewswire）

記者徐煜展／綜合報導

為了挽救Tesla特斯拉近期低迷的銷量，官網計劃以熱賣的Model Y推出最便宜的入門款來搶市，關於入門款Model Y似乎真的有望成真，日前已偷偷在國外官網意外曝光，雖然官方已經火速立即下架修正，但已經成功引起討論話題！

▲外觀、內裝配備變得更精簡，進一步壓低售價。

關於全新入門款國外消息表示將稱為Model Y Standard，售價壓在39,990美金，折合新台幣約130萬。這一招，等於把 Model Y 的門檻直接往下拉，不過可別太開心，因為這款新車是靠「大幅精簡」配備來換價格，也就是說是最陽春的Model Y。

從官網意外流出的新Model Y細節來觀察，在外觀與內裝都動了不少手腳，車頭取消LED燈條，看起來更簡單，前保桿設計變簡樸，少了些科技感。鋁圈換上18吋單調造型、玻璃車頂取消、方向盤改為手動調整、後座取消改款亮點的影音螢幕等。

▲入門款Model Y幾乎質感配備全拔，後座也沒有影音螢幕。圖為現行款Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

講白一點，就是能砍的舒適配備幾乎全刪，只留下「能開能用」的功能。這樣的入門價比現行的 Model Y 長續航後驅版便宜大約 5,000 美元。對一些只想要一台電動休旅，不在乎花俏配備的買家來說，可能剛好符合需求。

不過，少掉玻璃車頂、後座螢幕，甚至連方向盤調整都變成手動，對不少消費者來說恐怕「誠意不足」。

有趣的是，全新入門版 Model Y的只在特斯拉官網短暫出現過，後來就被撤下。這也讓人猜測，特斯拉可能還在測水溫，看市場反應如何，再決定要不要正式推出。