230萬起！台灣Audi新一代「Q5、A6、A6 e-tron」上市　今年重點車都到了

▲台灣Audi下半年重點全員到齊！Q5、A6 e-tron、Q6 Sportback e-tron大秀肌肉。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi在今年下半季將迎來重磅車海戰術！10月2日全新一代Q5休旅、油車A6正式在台上市，搭配品牌首度導入的豪華電動A6 e-tron，以及首次公開現身的 Q6 Sportback e-tron，幾乎等於把品牌今年下半年的主力新車一口氣端上檯面，聲勢浩大！

▲斜背跑旅Q5 Sportback同步登場。

首先在油車王牌主力新一代Q5，提供標準款SUV以及斜背跑旅的Sportback，售價分別為230萬起、241萬起，全新一代Q5承襲家族最新設計語彙，車頭換上更具立體感的水箱護罩，搭配整合式LED頭燈組，造型銳利而具現代感。

▲全新一代Q5外型跑格帥氣，前後燈組也具備8組光形變化。

尾燈加入「投射式第三煞車燈」的創新設計，夜間視覺辨識度提升，也讓Q5在車流中更顯獨特。標配Matrix LED矩陣式頭燈組除了造型搶眼，還能針對不同道路情境自動調整光型，科技感十足。

▲新生代Q5採Audi家族最新的三螢幕座艙，後座也具備前後滑移、椅背調整。

新世代Q5全面導入最新科技數位座艙，與新生代家族都具備主打的三螢幕科技，整合導航、媒體與車輛設定。副駕也有專屬觸控螢幕可操作娛樂功能，讓乘坐體驗更智慧化。

座艙設計上更著重駕駛導向，同時提供大量置物空間與無線充電功能，便利性提升。後座部分則導入高階套件，椅背可調、椅墊支援前後滑移，長途乘坐的舒適度大幅提升。

▲新一代Q5提供2.0升、3.0升V6渦輪雙動力配置。

Q5搭載2.0升TFSI渦輪增壓引擎，結合最新的 MHEV輕油電系統、quattro四驅系統，繳出204匹馬力，而性能款的SQ5也沒缺席，搭載3.0升V6汽油渦輪，輸出來到367匹馬力。

▲全新一代A6與Q5相同採最新的PPC平台，提供房車、旅行車。

油車重點除了有Q5休旅外，另還有驚喜的A6，提供房車、旅行車2種版本，內裝與Q5相同為三螢幕座艙，具有2種動力規格，房車售價288、346萬，旅行車售價為298與356萬。

▲A6 e-tron提供掀背、旅行車2種車型。

除了Q5、A6油車外，台灣Audi以全新A6 e-tron布局電動車市場，A6 e-tron除了標準款Sportback掀背外，還另有Avant旅行車，共計6款車型，售價270～480萬。

車身比例延續了 Audi A6 的經典修長，車長 4,928mm、軸距達 2,946mm，讓這輛純電房車看起來動感而優雅。隱藏式車門把手與 全平整化底盤讓空氣力學發揮到極致，風阻係數僅 Cd 0.21，幾乎是量產房車最佳水準。

▲內艙同樣主打三螢幕介面。

與Q5相同，迎接駕駛與乘客的，是 Audi最新的 Digital Stage 數位互動座艙，這套系統由三具高解析度螢幕組成，給人滿滿的豪華儀式科技感。前方11.9吋OLED 數位儀錶，顯示清晰細膩，介面可依駕駛需求客製化。

▲Audi A6 e-tron最大續航力達756公里。

Audi A6 e-tron車系皆採用最新 PPE純電平台與 800V 系統，電池容量為 100kWh（94.9kWh 可用），WLTP 續航力達到 756 公里（Sportback）/ 720 公里（Avant），在同級距中堪稱「最長續航王」。此外，支援最高 270kW 直流快充，僅需 21 分鐘即可從 10% 充至 80%，10 分鐘更能補進 310 公里續航，實用性大幅提升。

▲Q6 Sportback e-tron同步現身會場，售價276萬起。

現場更加碼9月22日已經上市的Q6 Sportback e-tron，也是新車首度在公開場合與台灣車迷見面，更有個性的Q6 Sportback e-tron，同樣採3款車型，入手價相比標款款Q6 e-tron，Q6 Sportback e-tron多了11萬來到276萬起！