「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

記者徐煜展／綜合報導

曾經和Golf GTI等性能車抗衡的性能鋼砲福特Ford Focus ST，終於還是迎來停產命運！隨著歐洲福特Focus全車系在今年劃下休止符，ST這款熱血代表作也正式下線，為全球車迷留下滿滿惋惜。

▲第4代Focus並未推出最強的RS，而ST也停產，為Focus性能軍劃下句點。（圖／翻攝自Ford）

繼大哥Focus RS停留在3代不再生產，如今Focus性能車僅剩ST的也在4代落幕，最後一輛Focus ST已經在9月26日從Saarlouis工廠下線，搭載的是熟悉的 2.3升EcoBoost渦輪引擎，最大276匹馬力，還配上熱血玩家最愛的 六速手排與電子限滑差速器（eLSD）。隨著德國產線關閉，也意味著歐洲福特正式揮別Focus ST這個家喻戶曉的性能車系。

Focus ST自2002年問世，歷經4代進化，不僅把性能鋼砲的戰場玩得風生水起，更和Golf GTI、i30 N並列「熱血車迷口袋名單」。它最讓人著迷的就是「日常能買菜，假日能上山道」，兼顧實用與操控樂趣。這樣的定位，也讓它成為不少車迷人生第一台熱血車。

Focus ST的退場不是因為不受歡迎，而是市場環境改變。SUV、跨界車當道，加上嚴苛的碳排法規，讓性能鋼砲越來越難生存。福特在歐洲早就把重心轉向SUV與電動車，Focus自然成為犧牲品。更現實的是，Saarlouis工廠在停產後，預計會裁撤超過3,500人，對當地員工來說更是沉重打擊。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

