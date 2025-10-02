「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

▲日本新年式Honda HR-V即將開賣！推出多種風格套件。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣近期Honda HR-V享有超香的10萬舊換新，讓銷售得到不錯的迴響，日本市場的Honda HR-V也有新動作，準備上架新年式，價落在 275.9 萬到 391.9 萬日圓之間，折合新台幣約 57 萬至 81 萬，並具備多種風格套件滿足不同需求的消費者。

▲PLAY、HUNT車型呈現多種不同造型。

新年式 HR-V 延續「PLAY」與「HUNT」兩種不同性格，前者走都會質感風，後者則偏向戶外休閒。內裝部分依車型不同，會搭配專屬材質與配色，凸顯個性化氛圍。至於動力陣容則維持 1.5 升自然進氣汽油與 e:HEV 油電系統，油電款還能選擇前驅或四驅。

配備上，日本原廠這回加入更貼近年輕族群需求的科技元素，例如 Honda Connect 觸控螢幕、手機無線充電板等，實用性與便利性更上層樓。

▲HR-V RS又帥又殺，且底盤懸吊也經過運動化調校。

不過最讓台灣車口水直流的，絕對是帥氣的RS 運動版。這款車將換上專屬點陣式水箱護罩、黑化空力套件與 18 吋黑色鋁圈，內裝則以黑紅雙色強調運動氛圍。動力方面同樣搭載 e:HEV 油電系統，但底盤經過運動化調校，車身高度降低、懸吊更紮實，瞄準熱血駕駛族群。