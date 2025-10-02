ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表！大改款Corolla將受惠

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近期在社群平台釋出新訊息，暗示中不僅出現 TNGA 字樣，還有「FAB TC」等技術關鍵詞，被外界解讀為TOYOTA將導入最新3D 列印技術，進一步提升模組化平台的靈活性與生產效率，進化的新平台有望在日本10月底車展揭幕。

▲TNGA技術已經涵蓋TOYOTA、LEXUS主力車款。

TNGA 自2015年問世以來，已成為TOYOTA、LEXUS核心戰略之一，帶動 Corolla、Camry、RAV4 等暢銷車型的世代進化。如今，新世代 TNGA 預計在既有基礎上再度優化，結合先進製程技術，讓車輛開發更快速、成本更具優勢。

從新一代Camry、RAV4等重要車款陸續問世，如今就剩Corolla尚未推出大改款，因此下一代Corolla改款時機有望與新世代TNGA時間點吻合，也讓市場對「新平台 Corolla」的期待值瞬間拉高。

雖然TOYOTA尚未正式鬆口，但從預告節奏與品牌策略來看，或許2026年有機會見到搭載新世代 TNGA 平台的全新 Corolla，勢必再度牽動全球小型房車市場格局。

