「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉正式在大陸推出新款 Model 3，這回外觀小針美容，售價依舊維持在 23.55萬至 33.95萬人民幣（約新台幣 104～151萬起），共計提供 4 種車型，從標準後驅到高性能版本通通到齊，新車交付約4～6週。

▲外觀特斯拉Logo黑化更有神，車頭導入前攝像頭。

新款 Model 3 外觀細節做了些調整，最大亮點就是換上了全黑車標，前後 Tesla標誌全面黑化，整體視覺更低調、運動感更強烈。車頭部分還多了前攝像頭，對於低速行駛或停車時能提供更好的前方視野。



車身尺碼則維持 4,720x1,848x1,430mm，軸距同樣是 2,875mm，鋁圈依舊有 18 吋與 19 吋可選。

▲車內配備維持不變。

座艙設計延續極簡風格，配備三輻式方向盤與中控螢幕。舒適性配置相當齊全，包括方向盤加熱、前排座椅通風與加熱、後排座椅加熱、電動尾門、手機無線充電、256 色氛圍燈以及雙區恆溫空調、分段式全景天窗。

至於台灣市場上，也在10月1日釋出新Model 3、Model Y，也是換上黑色Logo，售價169.99萬起，Model 3可享最高10萬元購車禮遇，Model Y則提供0.99%超低利率財務方案，要在年底前再搶一波大訂單！