ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉正式在大陸推出新款 Model 3，這回外觀小針美容，售價依舊維持在 23.55萬至 33.95萬人民幣（約新台幣 104～151萬起），共計提供 4 種車型，從標準後驅到高性能版本通通到齊，新車交付約4～6週。

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲外觀特斯拉Logo黑化更有神，車頭導入前攝像頭。

新款 Model 3 外觀細節做了些調整，最大亮點就是換上了全黑車標，前後 Tesla標誌全面黑化，整體視覺更低調、運動感更強烈。車頭部分還多了前攝像頭，對於低速行駛或停車時能提供更好的前方視野。


車身尺碼則維持 4,720x1,848x1,430mm，軸距同樣是 2,875mm，鋁圈依舊有 18 吋與 19 吋可選。

▲大陸迎來Model 3造型換新，維持原先售價。（圖／翻攝自特斯拉）

▲車內配備維持不變。

座艙設計延續極簡風格，配備三輻式方向盤與中控螢幕。舒適性配置相當齊全，包括方向盤加熱、前排座椅通風與加熱、後排座椅加熱、電動尾門、手機無線充電、256 色氛圍燈以及雙區恆溫空調、分段式全景天窗。

至於台灣市場上，也在10月1日釋出新Model 3、Model Y，也是換上黑色Logo，售價169.99萬起，Model 3可享最高10萬元購車禮遇，Model Y則提供0.99%超低利率財務方案，要在年底前再搶一波大訂單！

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

推薦閱讀

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

最新文章

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位2025-10-03

Volvo XC90 B5 Plus試駕2025-10-03

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬2025-10-03

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士2025-10-02

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣2025-10-02

台灣「福斯商旅9人座Caravelle」上市2025-10-02

熱門文章

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士2025-10-02

「福特Focus性能車」停產走入歷史2025-10-02

TOYOTA新電動休旅bZ4X開始接單2025-10-01

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬2025-10-03

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出2025-10-01

相關新聞

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

小米汽車沒人碰「自己開走了」　車主驚聲尖叫　網驚：汽車人？

小米汽車沒人碰「自己開走了」　車主驚聲尖叫　網驚：汽車人？

230萬起！台灣Audi新一代「Q5、A6、A6 e-tron」上市　今年重點車都到了

230萬起！台灣Audi新一代「Q5、A6、A6 e-tron」上市　今年重點車都到了

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

讀者迴響

熱門文章

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366