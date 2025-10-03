新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

▲現行TOYOTA Sienna已經銷售5年之久！大改款有望明年登場。（預想圖／翻攝自Youtube@Digimods Design）

記者徐煜展／綜合報導

從2020年登場的第4代TOYOTA Sienna，一直都是TOYOTA當家的7人座MPV，邁入第5年銷售TOYOTA Sienna，國外持續有新一代消息流出，下一步Sienna預計換上家族化新外觀，以及針對車內配備、舒適度作升級。

▲下一代Sienna將推出多元的新能源動力。

新 Sienna最快有望2026年亮相，整體走向延續TOYOTA新世代家族化設計，來自RAV4、Corolla Cross、Prius等相同的車頭設計。車頭換上細長 LED 頭燈與一體化日行燈，搭配大面積進氣壩，氣勢比現行車更霸氣；車側依舊保留電動滑門與實體門把，強調家庭取向的實用機能；車尾則採用更細緻的橫貫式尾燈組，科技感明顯提升。

下一代 Sienna 將不只提供傳統Hybrid油電，還有 PHEV插電式油電，甚至大陸日前還有提到將為Sienna推出EREV 增程式電動版本，算是全面向電氣化靠攏。

至於台灣市場，現行 Sienna在今年3月才推出新年式，重點放在配備強化。全車系標配 12.3 吋觸控螢幕，並新增「雲河灰」車色，頂規鉑金版還有黑色與黑米雙色內裝。