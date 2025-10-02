TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

圖文／7Car 小七車觀點

Isuzu 與 Toyota 日前宣布，雙方將攜手開發新世代燃料電池路線巴士，預計於 2026 會計年度 (2026 年 4 月至 2027 年 3 月) 正式量產，生產地點為栃木縣宇都宮市的 J-Bus 工廠。J-Bus 是 Isuzu 與 Hino 汽車的合資企業，雙方在巴士領域的合作已久，此次則進一步整合燃料電池技術，擴展零排放大眾運輸的選擇。

新世代燃料電池巴士將以 Isuzu 與 Hino 於 2024 會計年度推出的平地板純電巴士平台為基礎，並結合 Toyota 開發的燃料電池系統。此舉不僅能讓巴士兼具電動化的基礎與氫能的應用，也透過標準化電池電動車與燃料電池車零件，進一步降低成本，有助於推動新能源車輛更廣泛的普及。

Isuzu 表示，除了持續發展純電巴士外，燃料電池巴士也將成為另一項關鍵技術，擴大碳中和交通工具的多元性。另一方面，Toyota 長期將氫能視為能源轉型的重要一環，並持續推動涵蓋製造、運輸、儲存及使用等完整氫能生態圈，強化其在氫能產業的佈局。

未來，兩家公司將攜手地方政府與企業推動燃料電池巴士的導入，特別是在日本經濟產業省於 2025 年 5 月指定的「燃料電池商用車重點推廣地區」中積極展開。透過這些合作，Isuzu 與 Toyota 期望能持續推動公共運輸減碳，並在實現碳中和的道路上邁出新一步。