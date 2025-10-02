ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 近期持續透過數位概念設計探索品牌傳承，最新作品則是向 1970 年代的經典 110 R Coupe 致敬，並以純電動力重新詮釋。這款概念車由設計師 Richard Svec 操刀，他在 2023 年加入 Škoda，此前曾在布拉提斯拉瓦求學並於義大利 Italdesign 實習。Svec 表示，這次的靈感並非單純復刻，而是希望保留原型車的比例與線條精神，並結合當代電動車的未來感語彙。

回顧歷史，原版 110 R 於 1970 年問世，定位為 Škoda 100 四門房車的雙門跑車化身。當年配置後置 1.1 升引擎，輸出僅 61 匹馬力，搭配 4 速手排變速箱，驅動後輪。雖然帳面數據並不亮眼，但憑藉獨特個性與平易近人的特質，在東歐市場建立了鮮明地位。

全新的數位概念車則以低車頂、快背式尾部與緊湊車身比例勾勒出鮮明跑格，車頭採用略帶憂鬱神情的頭燈設計，外框為銳利矩形，並設有車身同色可收納式燈罩，這是對經典元素的現代演繹。前保桿內縮並導入 Škoda 最新的 Tech Loop 設計語言，而隆起的輪拱、大尺寸中鎖式輪圈與整合空氣力學蓋板，則呼應過往的賽車基因。

引擎蓋上方的筋線與車內防滾籠，進一步強化性能意象。側面進氣口則是源自原版後置引擎的細節，不過如今用於電池散熱。車尾造型與車頭呼應，燈組隱藏於黑色橫條飾板之內，搭配纖細 LED 光源，帶來簡潔俐落的視覺效果。

Škoda 並未公布具體動力規格，但若延續原型車的精神，最合適的配置將是後置單馬達。以現行 Enyaq 與 Elroq 電動 SUV 的技術推算，最大輸出可達 282 匹馬力（210 kW / 286 PS），對於一輛雙門輕量化電動跑車而言已相當充足。

雖然這款 110 R Coupe 概念僅存在於數位設計，並無量產計畫，但 Škoda 透過此作展示品牌未來在電動化時代仍可能嘗試小眾運動化車型，只要主流車款持續帶來足夠獲利，或許有機會讓此類富含歷史致敬意味的車型成真。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Skoda110RCoupe電動跑車汽車新車概念車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

Skoda雙門電動跑車數位概念亮相2025-10-02

賓士邁巴赫奢華敞篷跑車台灣開賣2025-10-01

特斯拉新款房車＆休旅車台灣開賣2025-10-01

TOYOTA新電動休旅bZ4X開始接單2025-10-01

TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出2025-10-01

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名2025-10-01

「台灣納智捷n7」推升級特仕車2025-10-01

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

保時捷「全新世代內裝公開」美翻了2025-10-01

TOYOTA「改款電動休旅bZ4X」歐洲上架2025-10-01

熱門文章

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出2025-10-01

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

賓士邁巴赫奢華敞篷跑車台灣開賣2025-10-01

TOYOTA新電動休旅bZ4X開始接單2025-10-01

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名2025-10-01

Honda全新車預告10月底發表2025-10-01

Skoda雙門電動跑車數位概念亮相2025-10-02

「台灣納智捷n7」推升級特仕車2025-10-01

MG HS休旅台灣撞擊測試成績曝2025-09-30

相關新聞

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

學者評「駕照3新制」85分　呼籲：2年沒成效應恢復每6年換照

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

快訊／駕照新制拍板！機車考照增路考　闖紅燈累犯要回訓

快訊／駕照新制拍板！機車考照增路考　闖紅燈累犯要回訓

讀者迴響

熱門文章

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

台灣TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出！1.8升油電GR Sport回歸

台灣TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出！1.8升油電GR Sport回歸

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

Honda全新車預告10月底發表！2款新CR-V同步亮相日本車展

Honda全新車預告10月底發表！2款新CR-V同步亮相日本車展

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366