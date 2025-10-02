Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 近期持續透過數位概念設計探索品牌傳承，最新作品則是向 1970 年代的經典 110 R Coupe 致敬，並以純電動力重新詮釋。這款概念車由設計師 Richard Svec 操刀，他在 2023 年加入 Škoda，此前曾在布拉提斯拉瓦求學並於義大利 Italdesign 實習。Svec 表示，這次的靈感並非單純復刻，而是希望保留原型車的比例與線條精神，並結合當代電動車的未來感語彙。

回顧歷史，原版 110 R 於 1970 年問世，定位為 Škoda 100 四門房車的雙門跑車化身。當年配置後置 1.1 升引擎，輸出僅 61 匹馬力，搭配 4 速手排變速箱，驅動後輪。雖然帳面數據並不亮眼，但憑藉獨特個性與平易近人的特質，在東歐市場建立了鮮明地位。

全新的數位概念車則以低車頂、快背式尾部與緊湊車身比例勾勒出鮮明跑格，車頭採用略帶憂鬱神情的頭燈設計，外框為銳利矩形，並設有車身同色可收納式燈罩，這是對經典元素的現代演繹。前保桿內縮並導入 Škoda 最新的 Tech Loop 設計語言，而隆起的輪拱、大尺寸中鎖式輪圈與整合空氣力學蓋板，則呼應過往的賽車基因。

引擎蓋上方的筋線與車內防滾籠，進一步強化性能意象。側面進氣口則是源自原版後置引擎的細節，不過如今用於電池散熱。車尾造型與車頭呼應，燈組隱藏於黑色橫條飾板之內，搭配纖細 LED 光源，帶來簡潔俐落的視覺效果。

Škoda 並未公布具體動力規格，但若延續原型車的精神，最合適的配置將是後置單馬達。以現行 Enyaq 與 Elroq 電動 SUV 的技術推算，最大輸出可達 282 匹馬力（210 kW / 286 PS），對於一輛雙門輕量化電動跑車而言已相當充足。

雖然這款 110 R Coupe 概念僅存在於數位設計，並無量產計畫，但 Škoda 透過此作展示品牌未來在電動化時代仍可能嘗試小眾運動化車型，只要主流車款持續帶來足夠獲利，或許有機會讓此類富含歷史致敬意味的車型成真。