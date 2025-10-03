ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
特斯拉違規扣牌6月「他喊長期不充電恐噴68萬」！法院判決結果出爐

新竹一名特斯拉車主表示，車輛吊牌6月恐導致電池損壞，聲請停止執行處分。（示意圖／翻攝自Unsplash）

圖文／CTWANT

新竹市一名男子小智（化名）因交通違規，被新竹區監理所裁罰吊扣汽車牌照6個月，但他主張他的特斯拉電動車若長時間無法上路與充電，恐導致車輛的高壓電池損壞，損失可能高達68萬元，因此向法院聲請「停止執行吊扣處分」。

根據判決書指出，小智主張，因住家社區無法安裝充電設備，若車輛被吊扣6個月，特斯拉電動車的高壓電池可能會損壞，損失金額恐高達68萬元。小智表示，監理所限制車籍過戶、買賣，特斯拉車廠也回覆「牌照遭吊扣期間，不得參與原廠回購或換購」，因此若在訴訟未確定前執行懲罰，違反正當程序，剝奪他的財產權。

根據《行政訴訟法》第116條規定，除非有「難以回復的損害」以及「急迫情事」，否則不得准許停止執行處分，除非涉及重大公益或訴訟顯無理由。而依《道路交通管理處罰條例》第65條規定，若當事人提起撤銷訴訟，主管機關在法院判決確定前，不得執行吊扣或吊銷處分。

法院審理時，曾電詢監理所，承辦人回應，吊扣牌照處分尚未執行，將等訴訟判決確定後再處理，目前僅限制車籍過戶與買賣，因此小智尚未遭受「難以回復的損害」的問題。

法院審理後，認為小智並無面臨牌照被吊扣導致車輛報廢的「急迫」風險，並不適用《行政訴訟法》的停止執行處分。另外，小智所主張的損失僅屬假設性情境，無法構成立即保護必要，因此裁定駁回小智「停止執行吊扣處分」的聲請。

關鍵字：Tesla特斯拉吊牌扣牌充電大電池壞掉報廢電動車汽車

