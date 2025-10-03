ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲雖然第2代車型於2015年上市，但此次Volvo XC90二度小改再進化，帶來煥然一新的感受。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全新Volvo二度小改款XC90到來，這也是XC90繼2015年第2代車型上市10年後的再一次更新，事實上Volvo皆透過年式變化來進行升級，像是XC90在SPA平台基礎上，陸續增添PAII智能駕駛輔助（2016年）、T8 PHEV雙能電能（2017年）、48V輕油電（2020年）、Google車載資訊娛樂系統（2021年）等，因此這次二度小改幅度並不算大，但也讓產品實力更加成熟。

試駕車型
XC90 B5 Plus：296.6萬

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車為入門的B5 Plus，雖然是入門車型但標配豐富，在同級豪華7人座休旅中也是最親民的。

新XC90維持一貫北歐簡潔設計，車頭換上菱層紋鍍鉻水箱護罩、新款品牌標誌及保桿造型，相較過往更精進質感，同時招牌的「雷神之鎚」Matrix LED頭燈也具有15段矩陣光型變化、動態迎賓燈及轉向照明功能，透過高科技照明技術取代霧燈，而日行燈造型也有變動，搭配直立式燻黑尾燈、全新輪圈樣式，讓這台沙場老將也能跟上時代審美。

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲新款「雷神之鎚」頭燈提供15段矩陣光型變化，日行燈也重新設計、並捨棄霧燈，帶來更銳利的車臉造型。

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲輪圈則自20吋起，採用雙色多幅式樣式，搭配米其林Pilot Sport 4 SUV輪胎。

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲直立式LED尾燈也經過燻黑處理，並且也換上新款徽飾銘牌。

座艙方面，二度小改XC90換上雙飾板儀表台（原木、織布、皮革），並採用Nordico透氣植然皮座椅縫面，提供棕蠟木等永續材質，至於高規的Ultra版本則採用Nappa真皮。中控螢幕則從9吋加大到11.2吋、像素密度增加21%，提供更好的畫質，並在內建Google影音系統下優化UX使用者體驗，包括零層級介面設計、字體放大等，介面右側還有智能情境推薦，可依當下駕駛情況提供推薦功能。不過要說可惜的地方，就是並未支援無線Apple Carplay，仍需透過有線連結，以近300萬級距的豪華休旅來說略微可惜。

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲XC90升級至11.2吋中控螢幕，擁有更直覺操作的Google介面，全車系也標配AP高效複合清淨科技，提供艙室乾淨空氣。

其他配備也很高檔，具有harman kardon音響系統、15W手機無線充電板、Orrefors水晶排檔頭等，維持品牌旗艦休旅的奢華定位。至於在看不到的地方，原廠表示新XC90也升級車室隔音，在防火牆A、B柱填充吸音泡棉、全車也採雙層膠合玻璃，使靜謐性看齊EX90電動休旅。

▲Volvo XC90二度小改 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改 。（圖／記者林鼎智攝）

▲水晶排檔頭、15W手機無線充電板、harman kardon音響系統也彰顯品牌旗艦休旅定位。

另外一個重點則是FSD頻率感應式阻尼可變系統，該系統屬於機械式，透過閥門控制油量，視當下路況進行調整，當遇到平坦路面時，避震器裡的阻尼油量增加、在低頻率震動下提供舒適回饋，反之則在不平路面時，則透過油量減少使阻尼變軟，提供更好的吸震效果。

▲Volvo XC90二度小改。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改 。（圖／記者林鼎智攝）

▲B5動力雖然溫順，但對7人座休旅買家來說，舒適性才是首要賣點，同時在48V輕油電輔助下，即便2,118公斤的車重也沒有起步拖沓感。

動力上，B5採2.0升汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、8速手自排，最大馬力250匹／36.8公斤米扭力，雖然相較T8溫和許多，但在輕油電系統輔助下，仍可讓這部2,118公斤重的7人座休旅起步順暢，在售價上也是同級競爭對手（如賓士GLE、BMW X5）唯一壓在300萬內的選擇。

▲Volvo XC90二度小改 。（圖／記者林鼎智攝）

▲FSD頻率感應式阻尼可變系統採機械式設計，透過閥門控制阻尼油量，依路況即時調節，實際駕馭時也相當出色。

關鍵字：汽車休旅7人座VolvoXC90二度小改款成熟FSDB5輕油電48V雷神之鎚

