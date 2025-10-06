賓士7人座電動休旅車「EQB北美即將停售」！接班人換新架構有感升級

▲2021年才問世的EQB電動休旅車，即將在北美市場停止銷售。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

作為GLB休旅車的電動版本，Mercedes-Benz賓士EQB問世後僅在市場上停留短暫時間，由於未使用最新的平台技術，而是搭載早在2011年推出的MFA底盤，在這款底盤已逐漸落伍的情況下，EQB預計將於2025年後逐步退出市場，正式結束其產品生命週期。

▲EQB雖在2021年問世，但其使用的MFA平台，已是2011年的舊架構。（圖／資料照）

賓士發言人向外媒證實，由於EQB已達到規劃的生命週期終點，2025年式後將不再於美國及加拿大銷售，同時也強調品牌未來將積極推動電氣化，預計將展開史上最大規模的新能源產品攻勢。

▲EQB是賓士旗下唯2具備3排座椅的電動車，停售後只能選擇更高階的EQS SUV。（圖／資料照）

目前2025年式EQB在美國含運費售價為54,200美元（約新台幣165萬），其搭載70.5kWh電池組，支援最大100kW直流快充，滿電續航力介於329至403公里（EPA標準），依四輪驅動或輪圈尺寸而有所不同；EQB是在2021年首次亮相，也是賓士旗下僅有2款可容納3排座椅的電動車之一，隨著EQB即將停產， 7人座電動車僅剩高階的EQS SUV可選，且必須在購車時加選第3排座椅。

▲全新CLA已經展示新世代架構的各項優勢，未來的賓士新車也將陸續採用。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

未來賓士將推出2款全新SUV，預計搭載最新的MMA底盤，可支援混合動力及純電動車型，新一代CLA車型已率先展示這項技術亮點，包括800V高壓架構、更快的充電速度、以及搭載品牌自家作業系統的全新內裝。雖然新車上市日期尚未公布，但隨著EQB停產訊息曝光，接班車型有望很快現身。