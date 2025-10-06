ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士7人座電動休旅車「EQB北美即將停售」！接班人換新架構有感升級

▲EQB將與EQA一同推出新年式。

▲2021年才問世的EQB電動休旅車，即將在北美市場停止銷售。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

作為GLB休旅車的電動版本，Mercedes-Benz賓士EQB問世後僅在市場上停留短暫時間，由於未使用最新的平台技術，而是搭載早在2011年推出的MFA底盤，在這款底盤已逐漸落伍的情況下，EQB預計將於2025年後逐步退出市場，正式結束其產品生命週期。

▲台灣賓士一口氣帶來EQA、EQB、EQE三款電動車。（圖／記者徐煜展攝，以下同。）

▲EQB雖在2021年問世，但其使用的MFA平台，已是2011年的舊架構。（圖／資料照）

賓士發言人向外媒證實，由於EQB已達到規劃的生命週期終點，2025年式後將不再於美國及加拿大銷售，同時也強調品牌未來將積極推動電氣化，預計將展開史上最大規模的新能源產品攻勢。

▲台灣賓士一口氣帶來EQA、EQB、EQE三款電動車。（圖／記者徐煜展攝，以下同。）

▲EQB是賓士旗下唯2具備3排座椅的電動車，停售後只能選擇更高階的EQS SUV。（圖／資料照）

目前2025年式EQB在美國含運費售價為54,200美元（約新台幣165萬），其搭載70.5kWh電池組，支援最大100kW直流快充，滿電續航力介於329至403公里（EPA標準），依四輪驅動或輪圈尺寸而有所不同；EQB是在2021年首次亮相，也是賓士旗下僅有2款可容納3排座椅的電動車之一，隨著EQB即將停產， 7人座電動車僅剩高階的EQS SUV可選，且必須在購車時加選第3排座椅。

▲賓士CLA Shooting Brake電動獵跑。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲全新CLA已經展示新世代架構的各項優勢，未來的賓士新車也將陸續採用。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

未來賓士將推出2款全新SUV，預計搭載最新的MMA底盤，可支援混合動力及純電動車型，新一代CLA車型已率先展示這項技術亮點，包括800V高壓架構、更快的充電速度、以及搭載品牌自家作業系統的全新內裝。雖然新車上市日期尚未公布，但隨著EQB停產訊息曝光，接班車型有望很快現身。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Mercedes-Benz賓士EQB電動休旅車SUV汽車新車7人座停產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

保時捷電動跑車策略大轉彎2025-10-06

賓士7人座電動休旅EQB北美將停售2025-10-06

福特宣布開發全新中型電動皮卡2025-10-06

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

賓士砸千萬歐元造最先進燈光測試場2025-10-05

Honda雙門油電跑車變身硬派GT賽車2025-10-05

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕2025-10-05

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車2025-10-05

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力2025-10-04

熱門文章

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

Honda雙門油電跑車變身硬派GT賽車2025-10-05

賓士砸千萬歐元造最先進燈光測試場2025-10-05

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車2025-10-05

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表2025-10-02

相關新聞

福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

讀者迴響

熱門文章

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

雪鐵龍復古廂型車「變身潮流商用車」！波浪壓紋鋼板上身超吸睛

雪鐵龍復古廂型車「變身潮流商用車」！波浪壓紋鋼板上身超吸睛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366