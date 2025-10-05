ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

圖文／7Car 小七車觀點

談到汽車科技，頭燈往往不是第一時間會被想到的配備，但對於 Mercedes-Benz 來說，夜間照明直接牽涉駕駛安全，因此值得投入龐大資源。原廠近日宣布，經過兩年建設與 1,050 萬歐元投資，位於德國 Immendingen 全球測試場內的全新燈光測試中心正式啟用，並自稱是「歐洲最先進的燈光試驗場」。

該中心為一棟長 135 公尺、高 8 公尺的建築物，內部完整重現鄉間道路環境，甚至鋪設模擬真實反光特性的特殊柏油路面，最多可同時進行五輛車的測試。工程團隊能透過模擬車流、路標反射以及行人假人突入等場景，精準檢驗頭燈系統在不同情境下的表現。最大優勢在於不必受限於天候與日照條件，無論是全黑夜晚或清晨微光，都能即時重現，確保測試的穩定與效率。

Immendingen 測試場本身是 Mercedes-Benz 研發的重要據點，占地達 520 公頃，設有近 85 公里道路模擬環境，涵蓋山路陡坡、不同國家的道路標線，甚至設置「人工太陽」以模擬刺眼低角度光線。約 80% 的測試作業如今已可在此地完成，相較傳統實車道路測試，不僅縮短研發時程，也能降低排放與成本。

其中最具代表性的路段是 Heide 耐久賽道，這是一條極度嚴苛的崎嶇路面，目前已由自動駕駛系統操控測試車輛進行耐久測試，每完成一圈便相當於真實道路行駛 240 公里，能在數週內壓縮多年耐用性試驗，同時免去人員長時間承受震動與顛簸的辛勞。

除了先進設施，測試場的維護方式卻保有傳統特色，場內飼養綿羊以維持草地高度，並利用羊駝作為天然防護，避免掠食動物靠近。

更值得注意的是，Mercedes-Benz 在此推動所謂的「數位雙生」技術，將測試模組完整數位化，每一項實體試驗均有對應的高精度數位模型。研發團隊能先在虛擬環境中模擬數千種變化，再將最具潛力的方案帶入實驗室進行實測，提升效率並降低浪費。原廠技術長 Markus Schäfer 表示：「Immendingen 測試與技術中心是首座數位化 Mercedes-Benz 測試場，透過自動化程式與最新感應器技術，我們讓研發更有效率、更快速，同時也更永續。」

頭燈在現代車輛已不僅是照亮道路的工具，先進系統能自動調整光型避免眩目，強化行人辨識，並依天候改變照射範圍，甚至將輔助符號投影於路面。Mercedes-Benz 之所以建立這座大型燈光測試中心，正是要確保所有創新功能能在絕對可控的條件下被驗證，最終轉化為夜間駕駛更安全、更智慧的體驗。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士燈光試驗場測試頭燈汽車新車

