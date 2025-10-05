Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

圖文／7Car 小七車觀點

雖然量產版 Prelude 採用 2.0 升油電混合系統的消息讓部分傳統派車迷感到失望，但 Honda 近日推出的 Prelude GT Prototype 再次證明品牌依然懂得如何打造能夠燃起熱血的作品。這款概念車由 Honda Racing（HRC）開發，將在 2026 年日本 Super GT 錦標賽 GT500 組別中正式登場，接替自 2024 年起參賽的 Civic Type R GT500。

目前 Toyota GR Supra GT500 與 Nissan Z Nismo GT500 已經是賽道上的熟面孔，Supra 更在 2024 年奪冠並持續展現強勢競爭力。面對強敵，Honda 決定以 Prelude 的名號重返舞台，為 GT500 賽事帶來全新格局。HRC 表示，這款原型車將於本週三進行首次測試，不過暫時仍未透露完整技術細節。

可以確定的是，Prelude GT Prototype 與市售版 Prelude 完全不同。量產車搭載 2.0 升汽油引擎搭配雙電動馬達與 CVT 變速箱，輸出約 200 匹馬力（203 PS），而 Civic Type R 的 2.0 升渦輪增壓引擎則能提供 315 匹馬力（319 PS）。至於投入 GT500 的賽車版本，則會採用 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，輸出範圍落在 550 至 650 匹馬力之間，並以後輪驅動取代市售車的前驅架構，徹底轉型成專屬賽道的戰鬥機器。

外觀部分，GT Prototype 以裸露碳纖維車體結合大幅外擴的輪拱，並搭配極具侵略性的空力套件，包括貼近地面的前下擾流、側裙以及巨大的天鵝頸固定尾翼。每個車角配置 Rays 鋁圈，搭配 Bridgestone 光頭胎與 AP 制動系統，徹底展現比賽導向的設定。

由於 Civic Type R GT500 在本賽季表現未能完全追上 Toyota GR Supra GT500 的步伐，HRC 對於新車的開發格外重視，目標是藉由更高效的空氣力學與性能調校，拉近與主要競爭對手的差距。根據 Sportscar365 報導，2026 賽季起規則將放寬車體下半部的空力設計限制，意味著 Honda 與其他車廠都能利用更多空氣力學自由度來提升競爭力。

隨著 Toyota 與 Nissan 預計延續 Supra 與 Z 的戰力配置，Prelude GT Prototype 的登場將成為賽場上最受矚目的焦點之一，也讓 Prelude 的名字在電動化浪潮中，再度綻放出純粹燃油性能的光芒。