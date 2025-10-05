ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

圖文／7Car 小七車觀點

雖然量產版 Prelude 採用 2.0 升油電混合系統的消息讓部分傳統派車迷感到失望，但 Honda 近日推出的 Prelude GT Prototype 再次證明品牌依然懂得如何打造能夠燃起熱血的作品。這款概念車由 Honda Racing（HRC）開發，將在 2026 年日本 Super GT 錦標賽 GT500 組別中正式登場，接替自 2024 年起參賽的 Civic Type R GT500。

目前 Toyota GR Supra GT500 與 Nissan Z Nismo GT500 已經是賽道上的熟面孔，Supra 更在 2024 年奪冠並持續展現強勢競爭力。面對強敵，Honda 決定以 Prelude 的名號重返舞台，為 GT500 賽事帶來全新格局。HRC 表示，這款原型車將於本週三進行首次測試，不過暫時仍未透露完整技術細節。

可以確定的是，Prelude GT Prototype 與市售版 Prelude 完全不同。量產車搭載 2.0 升汽油引擎搭配雙電動馬達與 CVT 變速箱，輸出約 200 匹馬力（203 PS），而 Civic Type R 的 2.0 升渦輪增壓引擎則能提供 315 匹馬力（319 PS）。至於投入 GT500 的賽車版本，則會採用 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，輸出範圍落在 550 至 650 匹馬力之間，並以後輪驅動取代市售車的前驅架構，徹底轉型成專屬賽道的戰鬥機器。

外觀部分，GT Prototype 以裸露碳纖維車體結合大幅外擴的輪拱，並搭配極具侵略性的空力套件，包括貼近地面的前下擾流、側裙以及巨大的天鵝頸固定尾翼。每個車角配置 Rays 鋁圈，搭配 Bridgestone 光頭胎與 AP 制動系統，徹底展現比賽導向的設定。

由於 Civic Type R GT500 在本賽季表現未能完全追上 Toyota GR Supra GT500 的步伐，HRC 對於新車的開發格外重視，目標是藉由更高效的空氣力學與性能調校，拉近與主要競爭對手的差距。根據 Sportscar365 報導，2026 賽季起規則將放寬車體下半部的空力設計限制，意味著 Honda 與其他車廠都能利用更多空氣力學自由度來提升競爭力。

隨著 Toyota 與 Nissan 預計延續 Supra 與 Z 的戰力配置，Prelude GT Prototype 的登場將成為賽場上最受矚目的焦點之一，也讓 Prelude 的名字在電動化浪潮中，再度綻放出純粹燃油性能的光芒。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaPreludeGT概念車賽車GT500汽車新車跑車雙門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

賓士砸千萬歐元造最先進燈光測試場2025-10-05

Honda雙門油電跑車變身硬派GT賽車2025-10-05

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕2025-10-05

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車2025-10-05

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力2025-10-04

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

機車格畫在人行道剛停好秒被罰6002025-10-04

敞篷小跑車大發Copen明年8月停產2025-10-03

熱門文章

賓士砸千萬歐元造最先進燈光測試場2025-10-05

Honda雙門油電跑車變身硬派GT賽車2025-10-05

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億2025-10-06

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕2025-10-05

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

機車格畫在人行道剛停好秒被罰6002025-10-04

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車2025-10-05

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

相關新聞

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

特斯拉違規扣牌6月「他喊長期不充電恐噴68萬」！法院判決結果出爐

特斯拉違規扣牌6月「他喊長期不充電恐噴68萬」！法院判決結果出爐

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

讀者迴響

熱門文章

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

賓士砸千萬歐元「打造歐洲最先進燈光測試場」！人工太陽模擬實況

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366