ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進入今年的最後第4季，國產、進口紛紛作最後衝刺，Mazda、Honda不少新車陸續出招，Mazda更是藉由新年式的跨界休旅，直接劍指國產地盤；台灣和泰透露評估導入TOYOTA美規車計劃，未來便宜的RAV4、Camry登台真的有譜？

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

▲台美關稅預計10月有新進展！和泰先拋出美規車計劃。

台灣和泰透露美規車計劃引起市場熱烈討論（連結），雖然並未說明相關細節，但未來6代RAV4、Camry藉由對美零關稅導入台灣後，說不定能為台灣車價帶來一波震撼彈，而台美關稅新結果預計將在10月公布，是否會對現今的冷淡車市帶來影響，值得後續關注。

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式CX-3上架！進口休旅殺入國產地盤。

Mazda本周推出新年式CX-3休旅（連結），雖然車型縮減，不過配備、售價更有優勢，售價84.9萬，還能搭配10萬舊換新僅74.9萬就能入手，這下CX-3就用以進口優勢，來對國產的TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V造成威脅。

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田黑化特仕車4連發！最低62.9萬起。

台灣本田Honda於官網釋出最新10月促銷（連結），旗下全車系從Fit、HR-V、CR-V到進口的Civic喜美都推出超帥、超殺的黑翼特仕車，尤其多數車型都能享有最新的10萬舊換新補助，最親民的小車代表Fit售價62.9萬起，而CR-V黑化車94.9萬起，通通都是新外觀不加價。

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

▲10月7日TOYOTA即將推出2款GR Sport新車。

10月7日台灣和泰神車雙主菜要登場（連結），改款Corolla Cross GR Sport、油電Altis GR Sport經銷端已經搶先流出資訊，台灣Corolla Cross GR Sport將擁有台規專屬外觀，而Altis GR Sport將再度重新推出1.8升油電版。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4AudiA5SuzukiAC CarsDR-Z4一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【第一現場曝】背後扯頭髮偷襲！　苗栗女童遭刺驚恐狂奔

推薦閱讀

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力！台灣有望今年車展先亮相

「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力！台灣有望今年車展先亮相

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

特斯拉違規扣牌6月「他喊長期不充電恐噴68萬」！法院判決結果出爐

特斯拉違規扣牌6月「他喊長期不充電恐噴68萬」！法院判決結果出爐

最新文章

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda2025-10-04

「新一代LEXUS ES」日本預告4種動力2025-10-04

【周焦點】TOYOTA零關稅美規車將登台2025-10-04

機車格畫在人行道剛停好秒被罰6002025-10-04

敞篷小跑車大發Copen明年8月停產2025-10-03

特斯拉違規吊牌長期不充電恐噴68萬2025-10-03

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位2025-10-03

Volvo XC90 B5 Plus試駕2025-10-03

熱門文章

機車格畫在人行道剛停好秒被罰6002025-10-04

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

「福特Focus性能車」停產走入歷史2025-10-02

敞篷小跑車大發Copen明年8月停產2025-10-03

貨物稅減免！新購機車最高省6千2025-10-03

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

相關新聞

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表！大改款Corolla將受惠

TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表！大改款Corolla將受惠

讀者迴響

熱門文章

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

日系敞篷小跑車「大發Copen明年8月停產」！12年經典將迎大改款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366