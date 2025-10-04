【周焦點】日系進口休旅比國產便宜　TOYOTA零關稅美規車將登台

▲10月新車開始為年底衝刺，不少品牌精銳盡出；台灣和泰有意導入TOYOTA美規車引起市場熱烈討論。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進入今年的最後第4季，國產、進口紛紛作最後衝刺，Mazda、Honda不少新車陸續出招，Mazda更是藉由新年式的跨界休旅，直接劍指國產地盤；台灣和泰透露評估導入TOYOTA美規車計劃，未來便宜的RAV4、Camry登台真的有譜？

▲台美關稅預計10月有新進展！和泰先拋出美規車計劃。

台灣和泰透露美規車計劃引起市場熱烈討論（連結），雖然並未說明相關細節，但未來6代RAV4、Camry藉由對美零關稅導入台灣後，說不定能為台灣車價帶來一波震撼彈，而台美關稅新結果預計將在10月公布，是否會對現今的冷淡車市帶來影響，值得後續關注。

▲新年式CX-3上架！進口休旅殺入國產地盤。

Mazda本周推出新年式CX-3休旅（連結），雖然車型縮減，不過配備、售價更有優勢，售價84.9萬，還能搭配10萬舊換新僅74.9萬就能入手，這下CX-3就用以進口優勢，來對國產的TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V造成威脅。

▲台灣本田黑化特仕車4連發！最低62.9萬起。

台灣本田Honda於官網釋出最新10月促銷（連結），旗下全車系從Fit、HR-V、CR-V到進口的Civic喜美都推出超帥、超殺的黑翼特仕車，尤其多數車型都能享有最新的10萬舊換新補助，最親民的小車代表Fit售價62.9萬起，而CR-V黑化車94.9萬起，通通都是新外觀不加價。

▲10月7日TOYOTA即將推出2款GR Sport新車。

10月7日台灣和泰神車雙主菜要登場（連結），改款Corolla Cross GR Sport、油電Altis GR Sport經銷端已經搶先流出資訊，台灣Corolla Cross GR Sport將擁有台規專屬外觀，而Altis GR Sport將再度重新推出1.8升油電版。