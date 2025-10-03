台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda跨界休旅以CX-30最暢銷，不過原廠也沒放棄開國元老CX-3地位，於10月3日正式推出新年式CX-3，提供1款車型，售價84.9萬，還能搭配10萬舊換新僅74.9萬就能入手！

▲CX-3推出最新年式，車型雖然縮減，但配備仍是豐富，入手門檻更親民。

Mazda CX-3相較過去車型縮減，價格更優惠，推出20S Signature 車型，以更輕鬆的入手門檻 84.9 萬元，搭配汰舊換新最高 10 萬元貨物稅減徵新制，能衝擊到TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V國產地盤。

▲Mazda進口質感優勢明顯，更能對不少國產車造成威脅。

配備駕駛座具備 10 向電動調整含電動腰靠，並配備 2 組駕駛座椅記憶功能，貼心滿足不同駕駛的需求。全車真皮座椅以柔軟膚觸貼合身形，結合抗 UV 淺色玻璃車艙配置。

內裝以真皮包覆方向盤／排檔桿、軟質腿靠設計，協同雙材質環艙拼接工藝，輔以冷氣出風口紅色飾條點綴，營造層次分明的精緻格調。搭載 BOSE環繞音響，再結合 Smart Keyless 免鑰匙感應系統與無線 Apple CarPlay連結。

CX-3 20S Signature搭載 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統與 G 力導引控制技術，採用2.0升自然進氣引擎，繳出156匹馬力。