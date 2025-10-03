ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda跨界休旅以CX-30最暢銷，不過原廠也沒放棄開國元老CX-3地位，於10月3日正式推出新年式CX-3，提供1款車型，售價84.9萬，還能搭配10萬舊換新僅74.9萬就能入手！

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-3推出最新年式，車型雖然縮減，但配備仍是豐富，入手門檻更親民。

Mazda CX-3相較過去車型縮減，價格更優惠，推出20S Signature 車型，以更輕鬆的入手門檻 84.9 萬元，搭配汰舊換新最高 10 萬元貨物稅減徵新制，能衝擊到TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V國產地盤。

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣原廠上架最新年式CX-3，搭配最新10萬舊換新不用75萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda進口質感優勢明顯，更能對不少國產車造成威脅。

配備駕駛座具備 10 向電動調整含電動腰靠，並配備 2 組駕駛座椅記憶功能，貼心滿足不同駕駛的需求。全車真皮座椅以柔軟膚觸貼合身形，結合抗 UV 淺色玻璃車艙配置。

內裝以真皮包覆方向盤／排檔桿、軟質腿靠設計，協同雙材質環艙拼接工藝，輔以冷氣出風口紅色飾條點綴，營造層次分明的精緻格調。搭載 BOSE環繞音響，再結合 Smart Keyless 免鑰匙感應系統與無線 Apple CarPlay連結。

CX-3 20S Signature搭載 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統與 G 力導引控制技術，採用2.0升自然進氣引擎，繳出156匹馬力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20CX-3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

推薦閱讀

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

Volvo XC90 B5 Plus試駕　十年內二度精進、成熟豪華休旅再現

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

最新文章

台灣「中華三菱全新國產休旅」現身2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位2025-10-03

Volvo XC90 B5 Plus試駕2025-10-03

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬2025-10-03

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士2025-10-02

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣2025-10-02

台灣「福斯商旅9人座Caravelle」上市2025-10-02

熱門文章

新一代TOYOTA 7人座MPV有望明年見2025-10-03

台灣進口「Mazda跨界休旅」比國產還便宜2025-10-03

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」曝光2025-10-03

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士2025-10-02

「福特Focus性能車」停產走入歷史2025-10-02

TOYOTA新電動休旅bZ4X開始接單2025-10-01

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬2025-10-03

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出2025-10-01

相關新聞

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

「Honda新HR-V跨界休旅」日本即將開賣！多種造型、台灣好想要RS運動款

TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表！大改款Corolla將受惠

TOYOTA新一代TNGA平台有望10月發表！大改款Corolla將受惠

讀者迴響

熱門文章

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

新一代「TOYOTA 7人座MPV」有望明年見！造型換新家族車頭、車內更舒適

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

特斯拉全新「最便宜的入門Model Y」官網曝光！售價低於新台幣150萬

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

TOYOTA聯手五十鈴「開發新世代氫氣巴士」！預告2026投入量產

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

「福特Focus性能車」停產走入歷史！銷售23年向車迷告別

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

「新特斯拉Model 3大陸上市」新台幣104萬！台灣推最高優惠10萬吸訂單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366