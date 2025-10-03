台灣「中華三菱全新國產休旅」現身今年上市！配備外型有料進攻70萬級距

▲中華三菱全新Xforce正式於官方臉書露臉！（圖／翻攝自中華三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中華三菱於今10月3日正式揭露Xforce全新成員，並預計以國產化優勢，將目標放在70萬級距，也就表示，未來TOYOTA Yaris Cross、MG ZS、Nissan Kicks等都在這位狠角色的射程範圍！

▲前後採用炯炯有神的LED燈組。

中華三菱臉書釋出重要新車資訊，全新國產休旅與東南亞相同採Xforce作為新車命名，從官方臉書釋出預告片來看，全新Xforce外觀、顏值都相當有料，前後都採LED燈組，車側側裙還有類碳纖維飾板，都為即將上市的Xforce帶來更多看點。

▲Xforce將目標放在70～80萬級距。

以台灣TOYOTA Yaris Cross售價69.5～79.5萬來看，未來要上市的三菱Xforce將聚焦70～80萬級距，且與同級MG ZS、TOYOTA Yaris Cross等對手相同，均是採用1.5升自然進氣架構，搭配CVT變速箱後，繳出104匹馬力、14.4公斤米扭力。

官方臉書還釋出神秘的88數字代號，推測很有可能就是倒數88天，剛好就落在12月30日左右的台北車展，以時間點來看，全新Xforce應會出席今年年底的台北新車大展，很有機會搶在今年底正式國產化上市。